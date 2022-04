Felix Matthes, especialista alemão em clima, afirmou que as verdadeiras áreas problemáticas não têm a ver com carros, mas sim com o aquecimento. "Isto irá afetar as famílias mais pobres sete ou oito vezes mais".

Preço dos combustíveis. Subsídio do Governo do Luxemburgo "não é a solução"

Redação Felix Matthes, especialista alemão em clima, afirmou que as verdadeiras áreas problemáticas não têm a ver com carros, mas sim com o aquecimento. "Isto irá afetar as famílias mais pobres sete ou oito vezes mais".

O perito do Öko-Institut, em Berlim, está no Luxemburgo a convite do Mouvement Ecologique e falou numa entrevista à RTL. Matthes, que analisa questões como a transição energética europeia e as soluções a longo prazo para a fiabilidade do aprovisionamento energético, considera que "os subsídios para a gasolina e gasóleo não são a resposta".

"Esta é, na minha opinião, uma abordagem demasiado dispersa. Temos de enfrentar as verdadeiras áreas problemáticas, que não têm a ver com carros, mas sim com o aquecimento. Isto irá afetar as famílias mais pobres sete ou oito vezes mais", explicou o especialista à RTL.

Felix Matthes comparou ainda o subsídio de 7,5 cêntimos estabelecido no Luxemburgo ao da Alemanha: é muito inferior aos 30 cêntimos de subsídio para a gasolina e aos 14 cêntimos para o gasóleo.

"Temos de desenvolver estruturas e conceitos que visem as áreas verdadeiramente importantes. Isto significa agregados familiares pobres, e significa a indústria, que pode ser capaz de mudar. Portanto, precisamos de uma compensação mais direcionada, e os subsídios aos combustíveis não são a resposta", concluiu o perito alemão.

