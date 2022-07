Governo recorda que aumento foi antecipado na sequência da evolução dos preços do arrendamento no mercado privado e da escalada no preço da energia.

Subsídio de arrendamento aumenta já na próxima semana

Governo recorda que aumento foi antecipado na sequência da evolução dos preços do arrendamento no mercado privado e da escalada no preço da energia.

O subsídio de arrendamento vai aumentar na próxima semana. Os novos montantes começam a ser aplicados a 1 de agosto. Em média, é um aumento de 50%.

Em comunicado, o Ministério da Habitação lembra que este aumento foi antecipado na sequência da evolução dos preços do arrendamento no mercado privado e da subida dos preços da energia devido à guerra na Ucrânia. A decisão, tomada nas reuniões do comité de coordenação da tripartida, “visa os agregados familiares mais expostos à inflação atual”, recorda a tutela.

Critérios de acesso alargados

Além das mudanças ao nível dos montantes atribuídos, os critérios de acesso também foram alargados. Isto porque o subsídio de arrendamento é calculado em função dos rendimentos e composição dos agregados. “As famílias monoparentais foram particularmente tidas em consideração”, avança o Executivo acrescentando ainda que, em média, os montantes atribuídos aumentam, em média, 50% face à situação atualmente em vigor.

Sobre as quantias, uma pessoa que viva sozinha e que ganhe, no máximo, 3.126,83 euros por mês, por exemplo, terá direito a 200 euros. Já um agregado sem crianças, com rendimentos mensais de 4.800,49 euros pode receber 280 euros. O montante sobe para 320 euros no caso de um agregado com um filho, se o rendimento mensal não superar os 5.664,27 euros, e para 360 se o agregado tiver dois filhos e o rendimento mensal for de 6.405,55 euros.

De acordo com dados do Observatório da Habitação, em 2019 a taxa de esforço dos agregados que arrendam casa ou apartamento era, em média, de 37,3%, sendo que um terço das famílias consagravam mais de 40% do seu rendimentos ao pagamento da renda. Para o ministro da Habitação, Henri Kox, o ajustamento do subsídio de arrendamento vai reduzir a taxa de esforço dos inquilinos do mercado privado.

Embora o aumento seja automático para quem já beneficia da ajuda, o ministro apela a outros agregados para que verifiquem se são elegíveis. Todos os procedimentos relativos a este subsídio estão disponíveis no balcão único (Guichet unique) das ajudas à habitação.Os novos valores começam a ser aplicados, automaticamente, a partir do próximo dia 1 de agosto.

Consulte aqui o quadro com os novos montantes do subsídio.





