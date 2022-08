Subsídio da energia. Formulário para empresas já está disponível

Compensação às empresas Ajuda de compensação devido ao aumento do salário mínimo termina este mês

A ajuda de compensação às empresas devido ao aumento do salário mínimo acaba a 30 de setembro. Esta ajuda foi introduzida no início deste ano para compensar o impacto do aumento do salário mínimo nas empresas. Um aumento que entrou em vigor a 1 de janeiro deste ano.