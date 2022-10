Novos valores entram em vigor em 2023. Mas o interesse dos residentes por estes apoios continua baixo.

Subsídios da energia e solidariedade vão aumentar para os residentes na capital

O subsídio de 'solidariedade' e o 'prémio de energia' para os residentes na capital luxemburguesa vão aumentar 10%.

As medidas foram adotadas pelo conselho de vereadores da capital em reunião na segunda-feira à noite. Na próxima semana, estas medidas serão discutidas pelo conselho municipal.

No que respeita ao bónus energético ('prime d energie', no termo original) , uma família de quatro pessoas receberá 385 euros em vez de 350 euros a partir do próximo ano, um aumento de 35 euros. Este subsídio é automaticamente atribuído aos agregados familiares que já recebem o 'subsídio de vida cara', atribuído pelo Fundo Nacional de Solidariedade. Estes apoios são calculados com base nos rendimentos mensais dos agregados familiares.

Também o 'subsídio de solidariedade' atribuído pela comuna ('allocation de solidarité', no termo original) terá um aumento de 10%. Para um agregado familiar de quatro pessoas, o valor vai passar dos 780 para 870 euros. Para já, foram reservados 3,2 milhões de euros para estes dois apoios.

O 'prémio da energia' foi introduzido em março deste ano pela comuna da capital. Contudo, a procura continua limitada, revelou Laurent Mosar (CSV), vereador das finanças da capital. "Cerca de 50 ou 60 pessoas candidataram-se a este prémio. Não sabemos exatamente porque é que o interesse não é tão grande". Um total de cerca de 4.000 agregados familiares são elegíveis. O conselho de vereadores está, por isso, a considerar o lançamento de uma campanha para chamar a atenção para este apoio.

Mais apoios à habitação e à sustentabilidade

O vereadores da capital decidiram ainda manter o congelamento das rendas de habitação social em 2023. Ainda neste domínio, haverá um aumento de 50% no 'prémio de construção'. Isto destina-se aos residentes que compram a primeira casa na capital luxemburguesa.

"Isto não foi aumentado desde 2008", explica Laurent Mosar. Para uma família com dois filhos, isto representa uma soma de 9.400 euros. Laurent Mosar está no entanto consciente de que os preços ainda são elevados na capital: "Para nós, era importante apoiar as pessoas que querem comprar alguma coisa."

Na reunião desta segunda-feira, os vereadores decidiram ainda rever os subsídios concedidos no que respeita à sustentabilidade. As renovações energéticas ou a instalação de painéis fotovoltaicos serão apoiadas em até 50% do montante.

Quem comprar uma máquina de lavar ou uma máquina de secar roupa de classe energética A - (a mais alta) - vai ainda receber uma subvenção de até 100 euros.

No futuro, a autarquia pretende ainda incentivar a reparação de aparelhos elétricos. "Queremos encorajar as pessoas a reparar algo antes de deitar fora e comprar um novo aparelho", explica o vereador do ambiente Patrick Goldschmidt (DP).

A comuna da capital reembolsa atualmente 75% de uma reparação de aparelhos elétricos. No futuro, isto também deverá ser possível em algumas lojas. Patrick Goldschmidt aponta, por exemplo, para a hipótese de ser instalado um "Café de Reparação" no novo local do Departamento de Higiene, perto do cemitério de Merl.

