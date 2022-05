Desde o início deste ano a subida dos preços dos imóveis sofreu um "abrandamento significativo em todas as regiões" do país, de acordo com um estudo publicado pelo portal de imobiliário atHome.

Subida dos preços das casas está a abrandar em todo o Luxemburgo

Tiago RODRIGUES Podem ser boas notícias sobre um dos temas mais discutidos dos últimos anos no Luxemburgo. Desde o início deste ano, a subida dos preços dos imóveis sofreu um "abrandamento significativo em todas as regiões" do país, de acordo com um estudo publicado pelo grupo atHome, na sua revista de abril.

"Nenhuma região é poupada" neste abrandamento, afirmam os profissionais do setor imobiliário no estudo intitulado "Tendances 2022", publicado na nova revista da atHome, publicada no mês de abril. Uma situação sem precedentes no início deste ano, marcado pela recuperação pós-covid, a guerra na Ucrânia e a inflação dos preços.



Os peritos da empresa analisaram a evolução do preço por metro quadrado por região para imóveis antigos, ao longo dos últimos seis meses. E concluíram que o norte e leste do país "são severamente afetados" pelo abrandamento dos preços. O centro e o oeste reduziram o seu crescimento para metade, enquanto o sul permanece estável.

Com uma média de 3% no aumento dos preços dos imóveis (em comparação com o aumento de 5,8% no semestre anterior), o mercado imobiliário está finalmente a abrandar no Luxemburgo.

O norte e o leste experimentaram uma desaceleração significativa. A região norte passou de um aumento vertiginoso de 13% no semestre anterior para um aumento de 2,5% nos últimos seis meses. O leste baixou dos 10.8% de aumento no semestre anterior para uma subida de apenas 2.7% neste último.

Na região centro, o aumento dos preços passou de um crecimento de 5,2% para os 2,6% nos últimos seis meses, enquanto o oeste passou de uma subida de 7,4% para um aumento de 3,9%. Já a região sul foi a que sofreu uma menor diferença no crescimento dos preços das propriedades antigas, com a subida a abrandas dos 5,5% para os 4,7%.

Os agentes, promotores e peritos entrevistados no inquérito da atHome esperam que o crescimento estabilize em cerca de 3% a 5% por ano a longo prazo. Um aumento que descrevem como "mais natural".

O portal imobiliário não prevê um "crash imobiliário", mas sim uma estabilização dos preços devido a vários fatores. "O mercado imobiliário está sob pressão", afirmam os especialistas.

Interesse em comprar no Luxemburgo "não está a enfraquecer"

A pandemia da covid-19, a guerra na Ucrânia e a inflação afetaram o mercado imobiliário luxemburguês. De acordo com um promotor entrevistado para o estudo, os custos de construção aumentaram de 15 a 20% nos últimos meses e "esperam-se novos aumentos".

O aumento das taxas de juro, que começou em janeiro, intensificou-se com a guerra, refere ainda. No início de 2022, as taxas fixas já tinham subido de 1,4% para 1,8%. Desde a invasão russa da Ucrânia "subiram em flecha", atingindo 2,8% em abril. "Atualmente, um empréstimo à taxa fixa de 30 anos de 800 mil euros custa mais 410 euros por mês", afirmam os peritos.

"Esta é a primeira vez em cinco anos que as taxas fixas são tão elevadas", disse Yann Gadea, corretor da atHomeFinance. No entanto, as taxas variáveis continuam a ser de 1,4%. Para o especialista, quem quiser comprar casa atualmente é recomendável optar por uma combinação de taxas fixas e variáveis. "Isto torna possível reduzir a taxa média do empréstimo e assim manter o próprio projeto de compra sem grande impacto no orçamento".

Apesar da subida das taxas de juro e dos travões colocados pelos bancos, Gadea garante que "o interesse em comprar no Luxemburgo não está a enfraquecer".

Uma declaração confirmada pelos números do estudo, mas também por Julien Licheron, investigador do LISER e perito do Observatório da Habitação, que considera que é "improvável que os preços caiam".

"Estamos numa fase de desaceleração de preços. Mas parece complicado que a procura seja inferior à oferta de habitação. Para aliviar a procura, precisamos de remover o travão na terra: mobilizar mais terra para aumentar a oferta", concluiu o especialista.

