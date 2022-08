Os adubos atingiram um "máximo histórico" porque estão indexados aos preços do gás, que representa 90% dos seus custos de produção.

Economia 3 min.

Europa

Subida de preços do gás pode causar falta de fertilizantes

AFP Os adubos atingiram um "máximo histórico" porque estão indexados aos preços do gás, que representa 90% dos seus custos de produção.

A escassez de fertilizantes básicos, dos quais a Rússia é um importante fornecedor, poderá fazer disparar os preços dos alimentos no próximo ano, bem como a fome no mundo, alertam os industriais e os analistas do mercado de fertilizantes, em uníssono com a ONU.

Nunca antes os fertilizantes sintéticos - feitos de azoto, fósforo ou potássio - foram tão caros: os preços internacionais triplicaram entre o início de 2021 e meados de 2022.

Crise alimentar avizinha-se e preços vão agravar situação O aumento sem precedentes do preço dos alimentos vai agravar a situação.

"A dificuldade no meu trabalho é prever onde eles vão estar nos próximos 18 meses", admite Joel Jackson, diretor-geral e analista do mercado de fertilizantes da BMO Capital Markets, em julho, numa conferência nos EUA.

Na Europa, estes adubos atingiram um "máximo histórico" porque estão indexados aos preços do gás - que representa 90% dos custos de produção de adubos azotados como o amoníaco e a ureia. Mas os preços do gás natural continuam a subir à medida que a guerra da Rússia com a Ucrânia ameaça fechar a torneira de fornecimento de gás ao velho continente.

Fabricantes param produção de amoníaco

Para manter a sua rentabilidade, vários fabricantes europeus de fertilizantes estão a parar a produção de amoníaco, que é feita através da combinação de azoto do ar com hidrogénio do gás natural. Isto não acontecia desde a crise financeira de 2008.

Com quase 300 euros por MWh de gás atualmente, "em comparação com uma média de 20 euros nos últimos dez anos", "temos um grande problema: já não é possível a todos aqueles que fabricam amoníaco continuarem a fazê-lo, porque o gás é 10 a 15 vezes mais caro do que antes", explica à AFP Nicolas Broutin, chefe da filial francesa da produtora norueguesa Yara, número um europeu de fertilizantes azotados.

O novo pânico? O mundo a enfrentar uma fome bíblica O bloqueio russo à saída de cereais da Ucrânia pode provocar uma fome à escala mundial, sobretudo em África. A UE, os EUA e as Nações Unidas pedem à Rússia para permitir corredores de transporte para outros portos europeus. “Entrámos na era da diplomacia alimentar”, disse o chefe das Relações Externas da UE.

A Yara encerrou a sua fábrica de Ferrara, em Itália, pela segunda vez este ano, em julho. Na primavera, a fábrica em Le Havre, França, parou a produção durante três semanas. Desde janeiro, a empresa tem produzido menos 15% de amoníaco na Europa do que no ano passado, segundo o Deutsche Bank.

Esta semana, depois de nova subida dos preços do gás subiram, o maior produtor polaco Azoty anunciou que suspenderia 90% da sua produção de amoníaco, e o maior produtor lituano Achema anunciou o encerramento da sua fábrica a 1 de setembro.

ONU defende livre acesso de fertilizantes russos

"O risco de escassez se toda a Europa parar é real, pode haver um problema de recursos porque os fertilizantes são feitos no inverno em antecipação da primavera de 2023", acrescenta Broutin.

Os agricultores também correm o risco de ficar sem potássio devido a sanções contra a Rússia, um dos principais produtores, e contra a Bielorrússia, "responsável por um sexto da produção mundial", recorda Joel Jackson.

Antes da guerra, a Rússia era o maior exportador mundial de fertilizantes deste género.

Putin faz queixas a Macron. Fala de “obstáculos” às exportações agrícolas Queixas foram feitas durante uma conversa telefónica com o presidente francês esta sexta-feira.

O líder da ONU recordou que os fertilizantes e produtos agrícolas russos estão isentos de sanções e devem ter livre acesso aos mercados mundiais "sem entraves", com o risco de uma crise alimentar mundial em 2023.

O Brasil, potência agrícola da qual a Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes, "já percebeu que a sua dependência pesará sobre o ano agrícola de 2023", dizem os peritos do guia global de mercadorias CyclOpe.

América do Norte ou Austrália são alternativa

Os fabricantes receiam uma "destruição artificial da procura", diz Jackson: os agricultores arriscam racionar ou dispensar certos fertilizantes que se tornaram inacessíveis. "Já está a acontecer em toda a Europa", continua Broutin.

"É em 2023-2024 que o aumento dos preços dos fertilizantes será sentido, e eventualmente a sua utilização será reduzida", reconhece o CyclOpe, que espera que a produção agrícola seja "significativamente reduzida" em África.

No mundo globalizado dos fertilizantes, estas perturbações, de momento essencialmente europeias, estão a fazer o negócio de alguns.

Para passar sem gás russo, os produtores europeus importam amoníaco da América do Norte ou da Austrália desde o final de 2021, segundo Broutin.

Governo aprova suspensão de descanso de terras agrícolas A proposta do ministro Claude Haagen pretende aumentar a produção e fazer face à ameaça de escassez alimentar.

Alguns vêem isto como uma vantagem para os fertilizantes orgânicos (estrume, etc.) ou os que são produzidos a partir de hidrogénio "verde".

Entretanto, a líder mundial em fertilizantes, a canadiana Nutrien, aumentará a sua produção de potássio para compensar quaisquer faltas russas ou bielorussas. Joel Jackson espera que seus lucros pelo menos dupliquem este ano.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.