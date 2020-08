Em plena crise sanitária as economias começam a ceder. Com uma derrapagem de 8,,2% no PIB, a Suíça voltou à década de 80.

Suíça entra em recessão com queda histórica do PIB

A cair há dois trimestres sucessivos, a Suíça entrou em recessão com uma queda "histórica" de 8,2% do PIB em comparação a 2019.

O sector farmacêutico, que pesa mais na balança comercial, ajudou a travar o acentuado declínio noutros sectores da economia suíça muito mais sensíveis à situação económica, tais como a maquinaria e a relojoaria, que "sofreram muito com a crise económica internacional", adiantou a Secretaria de Estado dos Assuntos Económicos (Seco).

Para o período de seis meses como um todo, a queda acumulada do PIB atingiu 10,5% em comparação com o quarto trimestre, quantificada pela Seco.

"No segundo trimestre, o PIB da Suíça caiu mais desde o início do registo dos números trimestrais em 1980", disse o Seco, salientando no entanto que o declínio permaneceu "relativamente limitado" na comparação internacional.

Setor a setor

Com perdas acentuadas, o setor dos serviços foi o mais afetado na economia. O valor acrescentado nos hotéis e restaurantes derrapou 54,2% e 21,7% nos transportes e comunicações.

As medidas sanitárias que acompanham a pandmeia tiveram também um forte impacto nas despesas das famílias, que caíram 8,6%, com o encerramento do comércio.

O investimento em bens de capital caiu 11,7%, enquanto que a despesa pública aumentou apenas marginalmente em 0,2%. "A procura interna final registou assim um declínio histórico", acrescentou Seco, "com o corolário de uma forte queda nas importações de mercadorias, que caíram 14,3%, e nos serviços, que caíram 22,2%.





