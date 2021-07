Variação é explicada sobretudo pela alta nos preços dos derivados de petróleo.

Statec

Taxa de inflação recua para 2,2% em junho

Henrique DE BURGO Variação é explicada sobretudo pela alta nos preços dos derivados de petróleo.

A taxa anual de inflação fixou-se nos 2,2% no mês de junho, contra 2,5% no mês anterior. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (Statec), esta variação no índice de preços ao consumidor é explicada principalmente pela alta nos preços dos derivados de petróleo, que subiram 1,6% em relação a maio. Entre eles, o gasóleo aumentou 2,2% e a gasolina 0,9%.

O aumento nos serviços financeiros foi de 1,4%, enquanto o preço dos artigos de imprensa teve um aumento mais pronunciado, com 5,5%. Quanto aos bens alimentares, houve uma estagnação dos preços em relação a maio. No caso dos legumes frescos, baixaram 5,4% e os tubérculos -8,3%, contrariando o aumento de 2,2% na fruta e 3,1% no pescado.

Os preços dos serviços de comunicação telefónica baixaram 1,1% e o vestuário teve também uma ligeira queda.



