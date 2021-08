Statec. Preços das matérias-primas em alta

Após a queda na primavera de 2020, os preços das matérias-primas estão em franca recuperação, em consonância com a economia global e estimulando os preços da produção.

De acordo com o 'flash de conjuntura' publicado esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), no início de agosto, os preços das matérias-primas estavam mais de 20% acima do seu nível no final de 2019.

Este aumento comparado com o período pré-crise é explicado sobretudo pelos constrangimentos relacionados com o contexto pandémico. Segundo o Statec, as famílias luxemburguesas não notam ainda aumentos acentuados nos preços dos bens, com exceção dos produtos petrolíferos e nos preços de construção.

Ainda de acordo com os números do 'flash de conjuntura', em meados de 2021, as ofertas de emprego declaradas pela ADEM atingiram um nível recorde de 9.724 vagas no mês de junho. Este aumento de oferta de trabalho foi impulsionado pelos setores da horeca, dos transportes e do trabalho temporário.

