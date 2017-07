Quem trabalha no sul do Luxemburgo tem boas probabilidades de ganhar mais do que quem trabalha no norte. A conclusão é do Statec que, com as eleições autárquicas à porta, fez uma análise das discrepâncias que existem entre comunas.



O objetivo não é, segundo o organismo de estatística luxemburguês, estigmatizar, mas identificar problemas para que as políticas sejam redirecionadas. Assim, foram estudados vários indicadores desde os rendimentos, passando pelo desemprego, entre outros.

O Statec conclui que há fortes diferenças regionais em termos de rendimentos. Os salários são mais elevados no sul do país do que no norte. Na comuna de Reisdorf, por exemplo, os ordenados chegam aos 2.592 euros, enquanto em Niederanven podem ultrapassar os 4.800 euros.

Da mesma forma, há mais beneficiários do rendimento mínimo garantido no norte do país, do que no sul. A percentagem de pessoas que o recebe varia entre os 0,5% da comuna de Heffingen e 8,5% em Wiltz.

A taxa de desemprego, que se encontra nos 6% a nível nacional também apresenta discrepâncias significativas. Em Esch-sur-Alzette chega mesmo aos 13,2%. A percentagem é maior nas cidades de maior dimensão.