Statec revê em baixa o crescimento do Luxemburgo para este ano

O abrandamento da atividade económica no final do ano passado e o agravamento do contexto internacional justificam a revisão em baixa para este ano.

O instituto de estatística luxemburguês (Statec) reviu em baixa a previsão de crescimento da economia para este ano. Em lugar dos 3% previstos no último outono, as estimativas apontam agora para uma evolução do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,7% este ano. Para 2020 prevê-se uma aceleração da atividade económica para os 3,3%.

As novas previsões foram hoje publicadas na nota de conjuntura do Statec.

O Statec explica que o crescimento de 2018 atingiu os 3%, devido sobretudo ao setor não-financeiro. No entanto, o abrandamento da atividade económica no final do ano passado e o agravamento do contexto internacional justificam a revisão em baixa para este ano.

De acordo com o documento, o crescimento vai apoiar-se nos serviços não-financeiros. Além disso, há o consumo das famílias que vai permanecer dinâmico até 2020, fruto de um mercado de trabalho com um bom desempenho e dos aumentos salariais. Desta forma, será a economia nacional a compensar o agravamento do contexto internacional.