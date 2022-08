Previsão é do Statec. Governo e parceiros sociais deverão voltar a sentar-se à mesa das negociações.

Indexação

Salários podem aumentar ainda este ano

Diana ALVES Previsão é do Statec. Governo e parceiros sociais deverão voltar a sentar-se à mesa das negociações.

São as mais recentes previsões económicas do Instituto Nacional de Estatística (Statec): há uma nova parcela da indexação salarial prevista para o quarto trimestre deste ano. Quer isto dizer que os salários deverão aumentar 2,5% e que o Governo e parceiros sociais deverão voltar a sentar-se à mesa das negociações, para mais uma reunião tripartida.

No seguimento do acordo tripartido de março – que não contou com o apoio da central sindical OGBL –, o Executivo decidiu adiar as próximas tranches da indexação salarial para abril de 2023, substituindo-as pelo chamado crédito fiscal de energia, que começou a cair na conta bancária dos trabalhadores no final de julho.

OGBL. "Adiar o 'index' foi dar uma prenda de 720 milhões às empresas" O adiamento da parcela de julho da indexação salarial traduz-se numa poupança de 70 milhões por mês para as empresas. Por dia, poupam 2,2 milhões.

A medida gerou polémica e foi considerada pela OGBL e também por partidos como o Déi Lénk como uma ameaça ao mecanismo de adaptação dos ordenados à inflação, levando o Governo a recuar e a comprometer-se com uma nova reunião tripartida no caso de haver uma nova tranche do 'index'.

De acordo com uma curta nota enviada às redações, o Ministério de Estado lembra isso mesmo. "O acordo entre o Governo, a União das Empresas Luxemburguesas e as organizações sindicais LCGB e CGFP de 31 de março de 2022 estipula que o Governo se compromete a convocar uma nova reunião do Comité de Coordenação Tripartida "caso a situação económica e social venha a piorar ao longo do ano de 2023 ou caso uma tranche suplementar da indexação salarial seja acionada em 2022", pode ler-se no comunicado.

Indexação. Governo e parceiros sociais podem reunir-se antes do previsto O diretor do Statec, Serge Alegrezza, não excluiu a hipótese de haver uma nova indexação ainda este ano.

A nota acrescenta ainda que, "neste contexto, foi pedido ao Statec que atualizasse as suas previsões para a primeira semana de setembro de 2022. Com base nesta evolução,uma próxima reunião do Comité de Coordenação tripartida poderá ser convocada".

A mesma nota refere que a inflação deverá atingir os 6,6% este ano e os 5,3% em 2023, caso a guerra na Ucrânia perdure.



