A recuperação parcial dos preços do petróleo nos últimos meses, que tem sido mais rápida do que o esperado, levaram o organismo a rever as suas previsões de inflação global em alta para este ano e em baixa para o próximo.

Statec prevê inflação de 0,9% para 2020 e 1,3% para 2021

A Statec prevê uma inflação de 0,9% para 2020 e 1,3% para 2021, anunciou esta quarta-feira, o instituto de estatísticas em comunicado.

A recuperação parcial dos preços do petróleo nos últimos meses, que tem sido mais rápida do que o esperado, levaram o organismo a rever as suas previsões de inflação global em alta para 2020 e em baixa para 2021, por comparação com os 0,6% e os 1,6% apontados anteriormente, refere o documento.

Segundo o Statec, a inflação subjacente também contribuiu para estas revisões: tem-se mantido até agora, apoiada em particular pelo aumento dos preços dos alimentos e de determinados serviços.

Por outro lado, a longo prazo, a deterioração das perspectivas económicas deverá contribuir para a atenuar.

Apesar de ter sido simulado o impacto da introdução de uma taxa de CO2 de 2021, não foi incorporado no cenário principal porque algumas modalidades ainda não são conhecidas, explica o Statec.

A inflação subjacente situava-se em 1,7%, em julho.

