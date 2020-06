PIB luxemburguês deverá passar de +2,2% em 2019 para -6% em 2020

Statec prevê défice sem precedentes no Luxemburgo este ano

PIB luxemburguês deverá passar de +2,2% em 2019 para -6% em 2020

O mercado de trabalho e as finanças públicas no Luxemburgo serão seriamente afectados pelas consequências económicas da pandemia da covid-19, com a previsão de um défice sem precedentes para o país. O aviso é do Instituto Nacional de Estatística e Estudos Económicos (Statec), que esta quinta-feira, 25 de junho, anunciou que se espera que o PIB luxemburguês registe "uma queda de 6%" este ano.

Covid-19. OCDE prevê quebra da economia mundial entre 6% e 7,6% do PIB em 2020 A OCDE considera que a pandemia de covid-19 deixou um rasto de consequências económicas “desastrosas” das quais vai ser difícil recuperar e estima que a economia mundial registe uma recessão entre 6,0% e 7,6% em 2020.

Segundo o organismo, citado pela edição francesa do Luxemburger Wort, o PIB do Luxemburgo "deverá registar uma queda de 6% em 2020" antes de saltar "em 7% em 2021". A desaceleração cíclica com a queda do emprego e a paralisação da economia, resultante do confinamento, e os gastos na despesa, sobretudo nas áreas da saúde, conduzirá a uma deterioração acentuada das finanças públicas, esperando-se em termos de receitas, uma quebra de mais de 5% em 2020, de acordo com o Statec. Já a despesa pública deverá aumentar 12% este ano.

No final, o saldo público cairá acentuadamente, de +2,2% do PIB em 2019 para -6% este ano (ou seja, -3,5 mil milhões de euros), o que para o Luxemburgo, seria um défice sem precedentes.

Nos últimos 25 anos, o Luxemburgo só se encontrou numa situação deficitária três vezes e por apenas 1% do PIB em cada uma das vezes.

Mercado de trabalho

O organismo refere ainda que "as consequências serão sentidas em particular no mercado de trabalho e nas finanças públicas". No entanto, o Statec prevê algumas atenuantes, com base em algumas decisões governamentais.

“Desempregados têm cada vez mais dificuldade em encontrar trabalho” - Diretora da ADEM “O desemprego tem aumentado brutalmente desde 16 de março no Luxemburgo, sendo que mais de 20.000 pessoas estão inscritas na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), das quais 10.000 recebem o subsídio de desemprego”. Os dados foram confirmados, esta manhã, pela diretora da ADEM, Isabelle Schlesser, aos microfones da RTL.

"As medidas de manutenção do emprego tomadas pelo governo, durante o confinamento, deverão, no entanto, limitar os efeitos negativos sobre a mão-de-obra assalariada, prevendo-se ainda um aumento do emprego de 0,8% em 2020 no cenário de confinamento limitado, após +3,6% em 2019", aponta o instituto.

Os sectores mais afectados, em matéria de emprego, serão aqueles que foram sujeitos a uma proibição total ou parcial de trabalho, como a construção, a Horeca e o comércio e para os quais as oportunidades de teletrabalho são limitadas.

