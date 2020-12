Previsões para 2021 ainda são incertas uma vez que o Luxemburgo está a viver uma segunda vaga de infeções de covid-19.

Statec. Luxemburgo foi o único país da zona euro onde a taxa de emprego aumentou em 2020

Susy MARTINS Previsões para 2021 ainda são incertas uma vez que o Luxemburgo está a viver uma segunda vaga de infeções de covid-19.

A economia do Luxemburgo foi fortemente impactada este ano com as consequências da pandemia covid-19 e deverá ver o seu Produto Interno Bruto (PIB) recuar de cerca de 4%. No entanto segundo o boletim de conjuntura do STATEC, publicado esta quinta-feira, a economia do país resistiu melhor que noutros países da Europa, nomeadamente em termos de emprego.

O Grão-Ducado foi o único país da zona euro que viu a taxa de emprego aumentar em 2020, mais 2%. No entanto a taxa de desemprego aumentou após o confinamento, passando de 5,5% em fevereiro para 6,9% em maio. Em 2021, o Statec prevê que a taxa de desemprego se fixe nos 6,8%.

As medidas de apoio à economia do Governo, que tinham como objetivo contrariar a diminuição de atividade devido a medidas restritivas de prevenção sanitária, têm como consequência uma degradação das finanças públicas para este ano. As despesas aumentaram de 15%, enquanto as receitas para os cofres do Estado diminuíram de 6%.

Com a entrada em vigor dos transportes públicos gratuitos e o recuo do preço dos produtos petrolíferos, a taxa de inflação deverá situar-se nos 0,9% em 2020, contra 1,7% em 2019.

As previsões para 2021 são incertas uma vez que o Luxemburgo está a viver uma segunda vaga de infeções. A velocidade à qual as vacinas vão ser utilizadas e sobretudo vão ser eficazes vai ter um impacto considerável na conjuntura do Luxemburgo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.