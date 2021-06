No mesmo ano em que a crise económica se instalou no mundo devido à pandemia da ovid-19, os preços das casas no Luxemburgo tiveram um aumento nunca antes registado.

Statec

Habitação no Grão-Ducado com aumento recorde em 2020

O setor imobiliário é uma das maiores preocupações dos cidadãos do Luxemburgo. Os preços elevados estão a impedir as famílias de baixos rendimentos de comprar uma casa ou mesmo de alugar.

No Luxemburgo, os preços dos imóveis têm vindo a aumentar a um ritmo acelerado nos últimos dez anos e atingiram o pico em 2020, com um aumento de 14,5%, um dos maiores aumentos jamais registados. O número vem no boletim "Conjuntura Flash" do Statec divulgado esta terça-feira.

Déi Lénk quer aumento de 300 euros do salário social mínimo

Apesar de considerar que o aumento poderá sofrer uma desaceleração neste, o instituto nacional de estatística luxemburguês prevê que os valores continuem a subir. Assim, para 2021, o Statec o aumento previsto é de 9%, e em 2022, deverá rondar os 5%. Ou seja, o cenário vai continuar desajustado à realidade de muitos residentes do Grão-Ducado. piorar.

No boletim, o Statec refere ainda que não se pode falar da existência de uma "bolha especulativa" no país porque o os fundamentos têm sido capazes de explicar, desde 1980, quase 80% das flutuações observadas nos preços imobiliários. No entanto e analisando 2020, um ano atípico em todos os sentido, é possível falar de uma significativa sobrevalorização, que pode ser estimada em cerca de 5%.

No último relatório sobre o Grão-Ducado, divulgado recentemente o FMI saúda as políticas do país para conter o impacto da pandemia, mas alerta que é preciso fazer mais para resolver o problema da habitação no país. Bem como continuar a supervisionar o setor financeiro. Um problema que levou o partido Déi Lénk a pedir esta semana um aumento de 300 euros do salário social mínimo.

