Statec confirma recuperação do PIB no terceiro trimestre

Henrique DE BURGO A atividade económica recuperou significativamente no Luxemburgo no terceiro trimestre de 2020 e deixa antever uma recessão menos forte do que a esperada para este ano.

Esta é uma das principais conclusões apontadas pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), no seu flash de conjuntura de dezembro.

Segundo o Statec, o Produto Interno Bruto (PIB) registou uma progressão de 10% no terceiro trimestre, graças às contribuições dos setores da indústria, comércio, construção e serviços financeiros e empresariais.

O consumo das famílias aumentou nesse período 23% e os investimentos 34%, refere o Statec. Este aumento em relação ao segundo trimestre é explicado pelo facto de no terceiro trimestre os efeitos das medidas restritivas terem sido menores do que durante a altura do confinamento (segundo trimestre).

No entanto, com respeito às previsões para 2021, e tendo em conta a queda de alguns indicadores já registados no quarto trimestre devido às novas medidas restritivas, o Statec refere que os sinais são negativos, sobretudo para o setor da horeca.



