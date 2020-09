A agência de notação financeira estima que as finanças públicas do Grão-Ducado dispõem da capacidade necessária para absorver o impacto negativo da crise

Standard & Poor's confirma triplo A do Luxemburgo

Susy MARTINS A agência de notação financeira estima que as finanças públicas do Grão-Ducado dispõem da capacidade necessária para absorver o impacto negativo da crise

Depois da canadiana DBRS foi a vez de a agência de notação financeira Standard & Poor's (S&P) manter o ‘rating’ do Luxemburgo em AAA, com perspetiva estável.¨

De acordo com o comunicado do Governo sobre a avaliação, a S&P considera que os esforços feitos pelo Grão-Ducado para enfrentar a pandemia da covid-19 foram eficazes e estima que as finanças públicas do país dispõem da capacidade necessária para absorver o impacto negativo da crise.

Na sua análise, a S&P destaca a situação inicial favorável do Luxemburgo, caracterizada por finanças públicas saudáveis, o que permitiu ao Governo reagir de forma rápida à necessidade das empresas e trabalhadores. Nesse contexto, a agência de notação sublinha a importância dos dois pacotes económicos do Executivo: o programa de estabilização covid-19 e o programa de relançamento da economia.

Em reação a esta avaliação, o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, afirma que a análise da S&P confirma que as medidas tomadas pelo Governo luxemburguês foram as indicadas para enfrentar a pandemia da covid-19 e que para além disso, a política orçamental levada a cabo pelo Executivo constitui uma base sólida para os próximos anos, mantendo assim umas finanças saudáveis.



