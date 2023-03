Os preços dos imóveis na cidade do Luxemburgo chegam a ser 80% mais caros no que no norte do país. Disparidades enormes num país pequeno.

Luxemburgo

Sonha comprar casa na capital? Custa 1,6 milhões de euros

Os preços dos imóveis na cidade do Luxemburgo chegam a ser 80% mais caros no que no norte do país. Disparidades enormes num país pequeno.

O aumento dos preços das casas e apartamentos, novos ou usados está a desacelerar no Luxemburgo, mas mesmo assim as casas continuam a ter preços altos e com diferenças muito acentuadas entre os vários cantões.



A razão? Tudo se centra na capital e na acessibilidade à cidade do Luxemburgo.

Uma moradia na capital custa, em média, 1. 591 milhões de euros, indica o relatório de março sobre a habitação no Luxemburgo do Statec, divulgado na terça-feira. O cantão do Luxemburgo é onde os preços do imobiliário são mais elevados, chegando a serem 80% mais elevados dos praticados no norte do país, indica o relatório. Quase 1,6 milhões de euros por uma moradia na capital, enquanto a média do país é de 1,14 milhões.

O norte do país é a região onde os preços das casas são mais baixos, custando uma moradia 877 mil euros, em média. Esta região engloba os cantões de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden e Wiltz. Os preços descem consoante a maior dificuldade de acessibilidade à capital.

Os cantões de Capellen e Mersch oferecem os segundos preços mais elevados, 1.191 milhões de euros por uma moradia, em média, seguindo-se os cantões da região este Echternach, de Grevenmacher e Remich, com o preço médio de 1,160 milhões de euros, e os de Esch-sur Alzette, onde a mesma moradia já não chega ao milhão de euros, fica-se pelos 955 mil euros.

O mesmo se passa com a venda de apartamentos prontos, em que na capital o preço médio do metro quadrado é de 11.071 euros, em Capellen e Mersch desce para 8.060 euros, e na zona este para 7.981 euros. Atrás ficam o cantão de Esch-sur-Alzette, onde o preço por metro quadrado é de 7.919 euros, e a zona norte, a mais barata. Aqui o preço por metro quadrado custa 6.700 euros, quase metade do preço dos da capital. A média nacional é de 8.734 euros. Os apartamentos em construção possuem preços superiores.

Distância dita os preços

O Grão-Ducado do Luxemburgo é, historicamente, um território fortemente polarizado pela capital, onde se situam as principais áreas de emprego, atividades e serviços, lembra o relatório do Statec, salientando que as redes de transportes também foram construídas para convergir e servir sobretudo a cidade do Luxemburgo. Por isso, quanto mais difícil se torna chegar aqui, mais baratas são as casas.

Do mesmo modo, a acessibilidade à capital, através de viatura particular, calculado nas horas de ponta, explica a variação de 63% de preços entre as regiões do país, em 2021, realça o Statec. Por exemplo, nas regiões em que se demora 30 minutos a chegar à capital, no carro particular (hora de ponta) o preço dos apartamentos diminui 25%, em média, em relação aos do cantão do Luxemburgo.

Rendas estão a aumentar

Com a crise instalada no mercado do imobiliário o aumento de preços tem diminuído. No ano passado comprovou-se a “clara desaceleração dos preços do imobiliário no país, que “só” aumentaram 9,6% em relação ao ano anterior, quando o aumento médio foi de 13,9% em 2021, 14,5% em 2020, e de 10,1% em 2019, indica o relatório do Statec. Aumentos menores de preços, menos habitações vendidas e menos transações comerciais neste mercado sucederam-se no quarto trimestre de 2022. A subida das taxas de juro é uma das principais causas da crise.

Enquanto, o preço da compra da compra das casas está a cair, o mercado do arrendamento conhece um claro aumento dos preços, com uma subida de 2,1% em relação ao trimestre anterior, e de 8% em relação ao ano. A subida das rendas é superior à das vendas de apartamentos que subiram 5,8% em relação ao quarto trimestre de 2021, e dos preços de consumo (+6%) no mesmo período. Como o Contacto já anunciou arrendar casa está agora mais caro.

