Sondagem antecipa venda de 18 mil carros no Autofestival

Susy MARTINS Certame poderá trazer algum alento ao setor automóvel, afetado pela pandemia em 2020.

O festival do automóvel do Luxemburgo, Autofestival, arrancou na segunda-feira, num ano novamente marcado pela pandemia. Depois da quebra de vendas no setor em 2019 -17,9% - devido à pandemia, um inquérito vem agora antecipar que o certame poderá trazer algum alento ao setor automóvel.

Segundo a sondagem realizada pela TNS Ilres realizado junto de 500 pessoas, os números deverão aumentar consideravelmente em comparação com o ano anterior. No total, o instituto prevê que em 2021 sejam comprados 57 mil carros, dos quais 18 mil durante o festival do automóvel, que deverá contar com cerca de 60 mil visitantes.

Das pessoas inquiridas, 27% disseram que tinham a intenção de comprar este uma viatura nova este ano, sendo que dois terços pretendem aproveitar o Autofestival para realizar essa compra.

Embora a maioria pretenda adquirir uma viatura a gasolina, o interesse pelos veículos mais ecológicos, como os elétricos ou os híbridos, é cada vez maior junto da população.

Apesar de as compras online terem aumentado durante a crise sanitária, no que toca à compra de um carro o fator presencial continua a ser relevante para muitos. De acordo com a TNS Ilres, 65% dos inquiridos foram categóricos ao afirmarem que não comprariam um carro sem primeiro o testar num concessionário.

A edição 2021 do Autofestival decorre de 25 de janeiro a 13 de fevereiro, com as já habituais medidas sanitárias. Em vez dos dez dias, o certame será mais longo que o usual, de forma a evitar a forte concentração de clientes ao mesmo tempo nos concessionários.

