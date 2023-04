A carga fiscal é uma das causas de risco de pobreza dos divorciados com filhos.

Solteiros e famílias monoparentais exigem alteração de imposto

Paula SANTOS FERREIRA Duas petições sobre a abolição do imposto classe 1 e 1A vão ser debatidas no parlamento. A carga fiscal é uma das causas de risco de pobreza dos divorciados com filhos.

É uma das maiores reivindicações no Luxemburgo. A abolição da classe 1 do sistema de tributação do Luxemburgo para pessoas solteiras ou divorciadas com filhos a seu cargo (classe 1A), de forma a que estes contribuintes possam ser tributados na classe 2, a que pertencem as pessoas casadas.



A tributação atual faz com que o imposto seja muito mais pesado para os solteiros e divorciados sem filhos (classe 1) e famílias monoparentais e viúvos (classe 1A).

Além de que os divorciados com filhos possuem um rendimento familiar menor e são dos trabalhadores em maior risco de cair na pobreza no Luxemburgo.

Por isso, a abolição da classe 1 e 1A é uma luta que ganha ainda mais força num momento de crise. Atualmente, encontram-se abertas duas petições públicas na Câmara dos Deputados. Ambas encerram daqui a três dias e já ultrapassaram as 4500 assinaturas necessárias para serem debatidas com deputados e ministro. O assunto volta assim ao parlamento, quatro anos depois.

Solteiros. Mais de 10 mil assinaturas

A petição nº 2596 "Reduzir impostos sobre os salários dos solteiros", de Ardacan Keten, já recolheu 10.795 assinaturas, e será discutida publicamente pelos deputados, já que ultrapassou largamente as 4.500 assinaturas necessárias para o efeito.

O peticionário lembra que "uma pessoa solteira paga tanto ou mais do que um casal", o que no seu entender é uma "injustiça que merece ser repensada e discutida novamente no Parlamento".

Uma reivindicação que ganha ainda mais força com o aumento do custo de vida. Por isso, pede Ardacan Keten que este imposto seja "reformado para o equivalente à classe 2" para que os solteiros "possam respirar um pouco".

Também a petição nº 2620 "Abolir a classe fiscal 1A" já recolheu 5.231 assinaturas, elegível para outro debate sobre o mesmo tema na Câmara dos Deputados.

Tal como Keten, a signatária desta petição Maria Ramirez Escano enquadra a reivindicação no difícil contexto atual, tornando-a mais imperativa.

Monoparentais. Vida difícil

"A passagem da classe fiscal 2 para a classe fiscal 1A implica uma perda de rendimentos para as famílias, agravando uma situação precária que não deve ser subestimada num contexto de crise".

Para Maria Ramirez o Estado deve equiparar as famílias monoparentais às famílias casadas, em vez de os associar aos solteiros, colocando-os na mesma classe de imposto.

"Um progenitor com filhos dependentes não deve ser considerado como uma pessoa solteira. Por conseguinte, é necessário abolir esta discriminação, permitindo às famílias monoparentais integrar a classe fiscal", pode ler-se no texto.

No Luxemburgo, um em cada dois casamentos termina em divórcio, pelo que nada justifica esta "passagem da classe fiscal 2 para a classe fiscal 1", ao fim de três anos de divórcio. Esta mudança resulta numa "perda de rendimentos" e coloca as famílias em "situação precária", vinca a signatária.

A autora considera ainda que há uma "discriminação" das mulheres, pois são elas que na maioria dos casos ficam com os filhos, e das famílias monoparentais que são discriminadas em relação às outras famílias. O Luxemburgo tem de "promover uma política de igualdade para todas as famílias" e esta passa pela equivalência do escalão classe 2, reivindica.

Famílias monoparentais mais pobres

As famílias monoparentais do Luxemburgo são mais pobres do que as dos países da União Europeia, e a elevada carga fiscal contribui para esta realidade. "a tributação das famílias monoparentais precisa de ser reformulada", alerta Robert Urbé, coordenador nacional do Luxemburgo da Rede Europeia de Políticas Sociais (ESPAN) da União Europeia (UE).

Enquanto, no Grão-Ducado a taxa de trabalhadores divorciados com filhos com baixos rendimentos é de 27%, a média da UE é mais baixa, de 19%.

Segundo Robert Urbé, a maior dificuldade das famílias luxemburguesas em sobreviver, em relação às dos outros Estados-membros pode ser explicada pelos seus salários não serem suficientes para escapar à pobreza.

utra das razões poderá ser as rendas elevadas das casas que para os pais divorciados representam um sacrifício muito mais elevado para pagar em comparação com os casais.

No Luxemburgo, o salário de um pai ou de uma mãe sozinho com filhos torna mais difícil fazer face a todas as despesas, e a grande carga fiscal pesa ainda mais no fraco rendimento disponível da maioria destas famílias.

Reforma fiscal adiada

A abolição da classe 1 do sistema de tributação para pessoas solteiras ou divorciadas com filhos a seu cargo (classe 1A) não é nova no Luxemburgo. O tema já foi discutido em 2019, quando uma petição sobre a redução de impostos para solteiros conseguiu 7.000 assinaturas e foi discutida com a presença do ministro das Finanças.

Na altura, o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, declarou ser intenção do Governo realizar uma "reforma fiscal moderna e adaptada ao século XXI" introduzindo um "novo escalão fiscal único e neutro". Na prática, concordava em abolir a classe 1.

Contudo, a reforma acabou por não avançar devido à pandemia e vai continuar adiada este ano, como já admitiu a ministra das Finanças, Yuriko Backes, ao Contacto em março.

Reduções fiscais

A governante comprometeu-se a "propor reduções fiscais específicas, se a situação financeira do país o permitir". Para já, foram adotadas algumas medidas direcionadas para aliviar a carga fiscal como o aumento do montante máximo do "crédito fiscal para famílias monoparentais" (CIM) de 1 de janeiro de 2023 de 1.500 euros para 2.505 euros.

O aumento do salário mínimo, em janeiro e os aumentos do subsídio de vida e de rendimento de integração social foram outra das medidas que, segundo o Governo, visaram, compensar de certa maneira a carga deste imposto nos solteiros e famílias monoparentais.

