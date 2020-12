Sem despedimentos previstos, o grupo financeiro francês espera encaixar 450 milhões de euros por ano, depois da fusão do Sociéte Generale e do Crédit du Nord.

Sociéte Génerale prevê fechar 600 agências até 2025

Sem despedimentos previstos, o grupo financeiro francês espera encaixar 450 milhões de euros por ano, depois da fusão do Sociéte Generale e do Crédit du Nord.

Fechado este fim de semana, o acordo que estipula a fusão entre o Société Générale e o Crédit du Nord prevê o encerramento de cerca de 600 agências até 2025, numa operação com um encaixe previsto de 450 milhões de euros por ano. "Os Conselhos de Administração da Sociéte Generale e do Crédit du Nord aprovaram o lançamento do projeto de fusão das "duas bandeiras" após uma primeira fase bem sucedida de transformação das duas redes", anunciou o banco num comunicado de imprensa, citado pela L'AGEFI.

Batizado VISION 2025, o projeto pretende "racionalizar" e aumentar a rentabilidade da casa mãe. Os detalhes da decisão dos conselhos de administração do grupo financeiro só deverão ser comunicados oficialmente aos trabalhadores esta segunda-feira. Em jeito de antecipação, o vice-presidente do grupo, Sébastien Proto adiantou, no entanto, à AFP que no prazo de quatro a cinco anos há restruturações no horizonte, sem que isso implique uma mexida nos quadros dos bancos de retalho. "Nenhuma partida será forçada", comprometeu-se ainda sem qualquer plano relativo à manutenção das duas marcas no mercado.

Futuro

Sabe-se para já, que o grupo francês pretende beneficiar da redução dos custos associados à implementação de um sistema informático único, "até à primeira metade de 2021".

Ao mesmo tempo, a Société Générale estabeleceu novos objetivos para a sua filial bancária online. Quer atingir quatro milhões de clientes em 2023 e 4,5 milhões em 2025, em comparação com os dois milhões que contabiliza atualmente. De acordo com a imprensa especializada espera-se que esta fase de crescimento tenha custos bastante elevados. Segundo a L'AGEFI, o investimento nas novas plataformas pode representar uma perda acumulada de aproximadamente 230 milhões de euros até 2023.

Segundo a edição desta segunda-feira do Les Echos, a fusão entre o Société Générale e o Crédit du Nord resulta de um estudo de fusão entre os dois grupos realizado pelo próprio Sébastien Proto. Além de revitalizar o grupo, o objetivo da operação milionária também passa por recuperar a reputação da Société Générale no mercado da banca a retalho, fazendo face à cada vez mais evidente concorrência.

