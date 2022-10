Uma redução substancial dos impostos sobre os salários e a introdução de um escalão fiscal único são duas das propostas do LSAP.

Socialistas e OGBL unidos por reforma fiscal

Susy MARTINS Uma redução substancial dos impostos sobre os salários e a introdução de um escalão fiscal único são duas das propostas do LSAP.

O partido socialista LSAP continua a pressionar o Partido Democrático (DP) para que a reforma fiscal ocorra ainda neste período legislativo.

Após ter recebido a central sindical LCGB para abordar este tema, esta semana foi a vez de se reunir com a presidente da central sindical OGBL, Nora Back.

Governo dividido sobre possível aumento dos impostos Ao contrário dos socialistas (LSAP) e ecologistas (Déi Gréng), os democratas (DP) mostram-se mais reticentes quanto à medida.

Num comunicado conjunto pode ler-se que para além de terem abordado as últimas negociações da tripartida, esta reunião serviu sobretudo para falar sobre a reforma fiscal que “LSAP e OGBL gostariam de ver concretizar-se ainda durante esta legislatura”. Note-se que o LSAP faz parte da atual coligação governamental, mas a um ano das próximas eleições legislativas, tem-se demarcado do DP.

Os socialistas têm, de resto, 21 propostas concretas sobre esta matéria e segundo o presidente do seu grupo parlamentar, Yves Cruchten, “chegou o tempo de iniciar a reforma fiscal para que haja uma maior equidade entre os contribuintes”.

CGFP lamenta que escalão de impostos não seja adaptado à inflação O sindicato da função pública não abdica da medida e reivindica que entre em vigor, o mais tardar, na próxima reforma fiscal.

Um ponto de vista partilhado pela OGBL para quem a justiça fiscal vai estar no centro das reivindicações sindicais nos próximos meses. A presidente da central sindical sublinha que a “reforma fiscal está no programa do acordo de coligação do atual governo”.

