A Câmara de Artes e Ofícios e a Federação de Artesãos propõem seis medidas temporárias e a curto prazo para evitar que a crise no setor da construção se agrave.

Economia 3 min.

Crise

Soam os alarmes. Menos 1500 casas construídas em 2023 no Luxemburgo

Pascal MITTELBERGER A Câmara de Artes e Ofícios e a Federação de Artesãos propõem seis medidas temporárias e a curto prazo para evitar que a crise no setor da construção se agrave.

Não estão a ser tempos fáceis para o setor da construção. E as perspetivas para os próximos meses não são muito encorajadoras. Esta perspetiva bastante sombria levou a Câmara de Comércio e a Federação de Artesãos a fazerem soar os alarmes. Segundo as duas organizações, a construção de casas irá diminuir em 1.500 unidades em 2023, passando de 3.800 para 2.300 habitações concluídas. Ou seja, uma queda de 40%.

Custos de habitação no Luxemburgo entre os mais elevados da UE Desde 2018, os preços das casas no Luxemburgo aumentaram cerca de 12-15% todos os anos, atingindo um pico de 17% em 2020.

O Statec já referiu uma queda no volume de edifícios autorizados na ordem dos 34% entre a primeira metade de 2021 e o ano de 2022. Mantendo o ritmo de construção, Paul Nathan, vice-presidente da Federação dos Artesãos, não podia ser mais claro: "Temos de evitar um potencial desastre habitacional". Os factos e os números que indicou falam por si.

Todos os indicadores parecem estar no vermelho

Em primeiro lugar, existe a situação atual. A guerra na Ucrânia e a crise energética substituíram a pandemia e a crise sanitária. Isto resultou em "três fatores desfavoráveis": a inflação e, portanto, o aumento geral dos custos; o aumento das taxas de juro para empréstimos imobiliários, com taxas fixas superiores a 3% e taxas variáveis que aumentaram um ponto em quatro meses; e finalmente um clima global de incerteza que está a minar a confiança tanto dos compradores como dos investidores privados.

Para além deste contexto sombrio, existe uma "má perspetiva", baseada em dados recentes do Statec (queda no número de vendas de apartamentos novos e no volume de habitações autorizadas) e do Banco Central do Luxemburgo (queda no volume de empréstimos imobiliários). Todos os indicadores parecem estar no vermelho.

No Grão-Ducado, a indústria artesanal representa 8.500 empresas e 120.000 empregos; construção civil, 4.000 empresas e 60.000 empregos. O objetivo é, portanto, preservar este setor da economia - e evitar a cascata de dificuldades, além de não acentuar a tensão que reina no mercado imobiliário. Como é que isto pode ser feito? A Câmara de Artes e Ofícios e a Federação de Artesãos propõem seis medidas temporárias e a curto prazo para evitar que a crise se agrave.



Portuguesa lança petição para baixar rendas das casas no Luxemburgo Há meses em que Catarina Rodrigues tem de pedir ajuda para sobreviver, com os dois filhos, porque a renda da casa leva-lhe grande parte do salário.

As seis medidas propostas

1) Abolir a taxa de registo de 7% sobre a parte da construção já realizada, e assim permitir a constituição de stocks de habitação e a manutenção da taxa de construção.

2) Utilizar o fundo especial para apoiar o desenvolvimento da habitação para permitir aos atores públicos adquirirem projectos privados que tenham sido colocados em espera, da mesma forma que acontece nos concursos públicos para projetos fotovoltaicos.

3) Relativamente aos 3% de IVA sobre a habitação, duplicar o teto - de 50.000 para 100.000 euros - por habitação nova ou renovada.

4) Ainda sobre o IVA de 3% sobre a habitação, reintroduzir a taxa super-reduzida para a criação de habitação para arrendamento.

5) Aumentar o crédito fiscal sobre atos notariais de 20.000 para 30.000 euros.

6) Rever a redução da depreciação acelerada de 4% para 2% e rever as últimas medidas anunciadas, consideradas como "um travão adicional".

Roland Kuhn, vice-presidente da Federação de Artesãos, insiste que estas medidas são temporárias: 12 meses. Foram apresentadas esta segunda-feira ao Ministro da Habitação, Henri Kox (déi Gréng). As discussões serão realizadas e espera-se uma decisão em fevereiro.

"É uma questão de fazer algo semelhante ao que foi feito há dez anos. Não temos uma bola de cristal, mas pensamos que estas medidas temporárias podem reavivar o investimento privado", explica Roland Kuhn.

Luxemburgueses deixam o país em massa devido aos preços das casas Em Audun-le-Tiche, o número de luxemburgueses aumentou mais de 75% entre 2013 e 2018.

Evitar o trabalho a tempo reduzido

Embora Kuhn se congratule com a política de manutenção do investimento público, está, no entanto, preocupado com os próximos meses, sobretudo na capacidade do Luxemburgo em alojar o número crescente de pessoas e famílias trabalhadoras. Mas também e sobretudo com os artesãos e empregados do setor da construção, que podem ser confrontados com trabalho a tempo reduzido se as encomendas continuarem escassas.

*Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Paula Freitas Ferreira.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.