Os sindicatos OGBL e LCGB e a Associação das Companhias de Seguros (ACA) voltaram a sentar-se à mesa das negociações com vista à renovação da convenção coletiva de trabalho do setor dos seguros. Mas, para já, continua a não haver acordo.

Sindicatos querem aumento dos salários no setor dos seguros

Os sindicatos reivindicam sobretudo aumentos salariais, tanto para os trabalhadores em início de carreira, como para os mais antigos. Para estes últimos, exigem um aumento linear dos ordenados.



Segundo as duas centrais sindicais, o patronato não tem fornecido, ao longo das negociações, elementos satisfatórios, para que se mantenha o mesmo contrato coletivo, sem aumentos salariais.

Os sindicatos acrescentam ainda que as seguradoras têm de ser mais justas para com os seus trabalhadores, tendo em conta os resultados financeiros do setor. OGBL, LCGB e ACA voltam a reunir-se no próximo dia 26 de fevereiro, uma vez que continuam sem chegar a um consenso.

