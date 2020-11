Alarmadas com a vaga de despedimentos, a LCGB e a OGBL estão a pressionar o Governo para antecipar a reunião tripartida que coloca frente a frente governo, patrões e representantes dos trabalhadores. Unidades de reclassificação e "empréstimo" de trabalhadores são urgentes para travar a sangria no mercado de trabalho, dizem.

Sindicatos propõem um regresso aos anos 80 com as medidas que salvaram milhares de trabalhadores da crise do aço

Teresa CAMARÃO Alarmadas com a vaga de despedimentos, a LCGB e a OGBL estão a pressionar o Governo para antecipar a reunião tripartida que coloca frente a frente governo, patrões e representantes dos trabalhadores. Unidades de reclassificação e "empréstimo" de trabalhadores são urgentes para travar a sangria no mercado de trabalho, dizem.

Depois da LCGB, também a OGBL está a pressionar o executivo liderado por Xavier Bettel a antecipar a reunião tripartida, agendada para o arranque do próximo ano para discutir a situação do trabalho no país, num cenário de crise agravada pelo eventual regresso ao "confinamento", ainda que menos severo que o de abril.

Alarmados pelos planos sociais e pelas ameaças de falência, sobretudo na área da restauração, os sindicatos luxemburgueses concordam na urgência de estabelecer planos setoriais de manutenção do emprego.

Na prática, num regresso aos anos 80, pensam que é melhor "a criação de estruturas de gestão do excesso de pessoal comparáveis à unidade de reclassificação" e as modalidades de "empréstimo" de trabalhares a outros setores do que uma situação de ruptura no mercado de trabalho, com a ADEM, e portanto o Estado, a suportar as perdas ainda não calculadas da pandemia.

Embora o Governo tenha anunciado novas medidas de apoio para os setores mais afectados, incluindo em particular ajuda para custos fixos, destinada a empresas que tenham perdido pelo menos 40% do seu volume de negócios e que cubra um máximo de 90% dos custos relacionados com rendas ou energia e tenha até alargado o regime de desemprego parcial até junho de 2021, os representantes dos trabalhadores querem mais.

"As medidas necessárias para evitar uma onda de falências nos setores mais gravemente afetados pela reconfiguração e um prolongamento do trabalho a tempo reduzido" são os principais argumentos da LCGB para antecipar a reunião tripartida para fazer face a uma "situação alarmante".

Mais cautelosa, a líder da OGBL, Nora Back, disse ao Wort que "se a ideia desta reunião o mais cedo possível é uma coisa boa, é contudo necessário dar a todos os atores tempo para se prepararem bem para que as coisas".

Manutenção do emprego

De resto, num acordo agridoce, ambas as estruturas sindicais concordaram com a aplicação destas mesmas medidas na recente reestruturação da Luxair. Dos cerca de 600 trabalhadores afetados nenhum vai efetivamente para a rua, como reforçou recentemente ao Contacto o porta-voz da companhia aérea luxemburguesa.

Num plano de manutenção dos postos de trabalho mediado pelo governo e pelos sindicatos, fica estabelecido que, a troco de 50 milhões de euros, ao longo dos próximos três anos, a Luxair compromete-se a enviar metade dos trabalhadores para a reforma antecipada e a outra metade para unidades de requalificação profissional "externa e interna".

Além de já ter cedido perto de 70 trabalhadores ao Ministério da Saúde para reforçar as linhas de atendimento covid, a transportadora do Grão-Ducado também deverá emprestar condutores de autocarro às redes regionais do país. Sem despedimentos, perder-se-ão, no entanto, um total de 350 postos de trabalho na empresa que, segundo o Wort, "não serão substituídos".









