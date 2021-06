A central OGBL quer uma reforma da atual lei que impeça as aberturas nestes dias, e sem possibilidade de pedir uma autorização.

Sindicatos

Piquete de protesto esta segunda-feira contra abertura das lojas aos feriados

Susy MARTINS A central OGBL quer uma reforma da atual lei que impeça as aberturas nestes dias, e sem possibilidade de pedir uma autorização.

A central sindical OGBL promove esta segunda-feira mais um piquete de protesto contra a abertura das lojas nos dias feriados, mas desta vez em frente à Direção-Geral das Classes Médias. O protesto está previsto para esta segunda-feira a partir das 17:30.

O sindicato as autorizações constantes do Executivo, permitindo que os estabelecimentos comerciais possam abrir aos feriados. A OGBL quer ver o fim desta situação, e uma reforma da atual lei que impeça as aberturas nestes dias, e sem possibilidade de pedir uma autorização.

A atual lei permite que os estabelecimentos possam estar abertos até às 13:00 nos dias feriados, e a OGBL argumenta que a abertura nestes dias não traz qualquer vantagem a não ser o aumento dos lucros dos patrões, em detrimento da vida privada e familiar dos trabalhadores.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.