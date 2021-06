Centenas de motoristas transfronteiriços tinham perdido recentemente a filiação na Segurança Social luxemburguesa, por causa da lei europeia.

Motoristas transfronteiriços voltam a estar inscritos na Segurança Social luxemburguesa

Catarina OSÓRIO

Fruto do "empenho persistente da LCGB todos os condutores transfronteiriços envolvidos foram reafetados ao Centro Comum da Segurança Social enquanto se aguarda a decisão do país de residência sobre a legislação aplicável." A medida temporária afeta os motoristas profissionais residentes na Alemanha, Bélgica e França e que têm contrato de trabalho com uma empresa luxemburguesa.

A informação foi divulgada esta quarta de manhã pela central LCGB depois de centenas de motoristas fronteiriços terem perdido recentemente a filiação na Segurança Social luxemburguesa.

Em causa está a lei europeia que estabelece que os transfronteiriços que trabalham pelo menos 25% do tempo no país de residência, devem estar afiliados à Segurança Social do país e não do país da empresa.

Com o fim do período transitório, em maio de 2020, os motoristas começaram a perder a afiliação à Segurança Social do Luxemburgo, perdendo coberturas sociais referentes a pensões, acidentes ou prestações familiares.

Mas o mesmo regulamento (883/2004) prevê que dois ou mais Estados-Membros possam acordar isenções sobre a "regra dos 25%". O Grão-Ducado tinha pedido à Alemanha, França e Bélgica um acordo sobre a coordenação dos sistemas de Segurança Social, pedido que foi rejeitado recentemente pelos alemães.

No comunicado desta quarta-feira a LCGB continua a exigir a assinatura destes acordos bilaterais com os países vizinhos, lamentando mesmo que o assunto não tenha sido abordado pelo ministro da Segurança Social, Romain Schneider, na visita recente a Paris.

"A LCGB exige mais uma vez, e isto com a maior firmeza, do ministro da Segurança Social para finalmente sair do seu estoicismo e obter acordos bilaterais o mais rapidamente possível, de modo a que os condutores fronteiriços em questão não sejam mais deixados de fora da equação!", pode ler-se.

Por fim, a central sindical saúda os recentes acordos com França e Bélgica sobre o teletrabalho dos transfronteiriços, mas reitera que também é preciso uma "solução permanente e concreta" para esta questão.

