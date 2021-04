A crise pandémica está também a ter efeitos nas empresas do setor financeiro. É o caso da SIX Payment Services, da Worldline Europe e da Cetrel Securities, que registam um resultado financeiro negativo.

Sindicatos e três empresas do setor financeiro renovam convenção coletiva

Henrique DE BURGO A crise pandémica está também a ter efeitos nas empresas do setor financeiro. É o caso da SIX Payment Services, da Worldline Europe e da Cetrel Securities, que registam um resultado financeiro negativo.

Para não impactar os trabalhadores, as centrais sindicais OGBL e LCGB assinaram esta terça-feira a renovação da convenção coletiva com as três empresas especialistas em soluções de pagamento com cartão bancário.



A nova convenção coletiva de trabalho para os funcionários das empresas em causa vai vigorar por um ano, entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021.Entre as melhorias negociadas, os parceiros sociais acordaram introduzir os funcionários da Cetrel Securities no contrato coletivo e introduzir o direito individual à licença social de 40 horas por ano.

Os trabalhadores vão ter ainda direito a 32 horas anuais de formação individual e a um montante correspondente a 1,5% da massa salarial para formação profissional.

Entre outras rendidas, os funcionários entre 50 e 54 anos vão poder gozar de um dia suplementar de licença. Quem tiver mais de 55 anos vai ter dois dias por ano. No aspeto financeiro, está previsto, por exemplo, um aumento linear de 0,3% no dia 1 de maio.



