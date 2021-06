Após seis reuniões de negociação em duas semanas, os sindicatos OGBL e LCGB, a delegação dos trabalhadores e a direção da G4S assinaram esta terça-feira um acordo sobre o plano de manutenção de trabalho na empresa de segurança privada.

Sindicatos e direção assinam plano de manutenção de emprego na empresa G4S

Henrique DE BURGO Após seis reuniões de negociação em duas semanas, os sindicatos OGBL e LCGB, a delegação dos trabalhadores e a direção da G4S assinaram esta terça-feira um acordo sobre o plano de manutenção de trabalho na empresa de segurança privada.

A direção da empresa anunciou no dia 7 de maio a supressão de 80 postos de trabalho, incluindo 60 despedimentos, levando os representantes dos trabalhadores a reivindicar um plano de manutenção de emprego.

Os sindicatos OGBL e LCGB referem em comunicado conjunto que com o acordo agora negociado (a ser ainda aprovado pelas autoridades competentes), o risco de despedimentos é reduzido e fica garantida a carreira profissional dos funcionários afetados.

Entre as medidas adotadas para evitar o recurso ao despedimento, os sindicatos destacam a formação com vista à reconversão profissional e o plano de despedimento voluntário.

Os sindicatos e a administração da G4S também entraram em contacto com a federação do setor da segurança (FEDIL Security Services) para encontrar soluções no setor da segurança privada.

Se a situação económica e comercial não melhorar e os objetivos negociados não forem alcançados, a empresa pode despedir até 15 trabalhadores depois de 1 de dezembro de 2021, com compensações financeiras e medidas de apoio.

A G4S emprega atualmente cerca de 1.200 trabalhadores no Luxemburgo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.