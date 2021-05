As centrais sindicais LCGB e OGBL assinaram esta quarta-feira um plano de manutenção no emprego para as empresas de táxis.

Sindicatos assinam plano de manutenção de emprego no setor dos táxis

Susy MARTINS As centrais sindicais LCGB e OGBL assinaram esta quarta-feira um plano de manutenção no emprego para as empresas de táxis.

Com o objetivo de evitar consequências nefastas para os condutores de táxis, e salvaguardar postos de trabalho, os parceiros sociais assinaram um plano de manutenção de emprego com uma validade de sete meses. O plano vigora, assim, entre 1 de junho e 31 de dezembro de 2021 e contempla várias medidas, nomeadamente a probibição de despedimentos por razões económicas. O setor dos transportes está entre os mais afetados da pandemia, com a quebra das viagens e do turismo.

Outra das medidas incluídas diz respeito ao trabalho a meio-tempo voluntário, que passa a ser possível. A partir de agora, os taxistas podem ainda pedir uma licença sem vencimento caso necessitem.

As medidas impostas pelo Governo, como a limitação dos ajuntamentos ou de eventos profissionais, a diminuição de viagens de avião que afetam o trabalho dos taxistas, ou o recolher obrigatório tiveram um impacto tremendo no setor.

O setor prepara-se para a nova reforma que entra em vigor no início de 2022, e que tem sido duramente criticados pelos próprios trabalhadores. Recentemente a Câmara das Profissões defendeu um período de "transição adequada" para não prejudicar os investimentos e os esforços que as empresas têm feito até agora.

Câmara dos Ofícios pede período de transição para reforma da lei dos táxis A reforma da lei prevê, entre outros objetivos, fazer baixar os preços praticados através de uma maior concorrência. Mas segundo a Câmara, o setor está altamente endividado devido à diminuição de passageiros durante a pandemia e, por isso, precisa de mais tempo.

A reforma da lei dos táxis prevê, entre outros objetivos, fazer baixar os preços praticados através de uma maior concorrência, algo que muitos consideram que terá o efeito contrário. A lei prevê ainda a criação de uma zona única em todo o território grão-ducal.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.