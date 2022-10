“O setor bancário e financeiro é um dos grandes vencedores da crise no Luxemburgo”, dizem, em comunicado conjunto, os sindicatos OGBL e LCGB.

Banca

Sindicatos acusam setor bancário de querer alterar sistema do ‘index’

Susy MARTINS

“O setor bancário e financeiro é um dos grandes vencedores da crise no Luxemburgo”. A crítica é das centrais sindicais OGBL e LCGB que consideram que “aqueles que reivindicam uma reforma da indexação dos salários em tempo de crise defendem os interesses dos acionistas e não dos trabalhadores”.

Em comunicado conjunto, os sindicatos salientam que o setor bancário sempre trabalhou durante a crise sanitária, e mesmo em tempo de guerra e crise energética, milhões de euros de lucro foram distribuídos aos acionistas. Apesar dos lucros, os sindicatos criticam o facto de os funcionários não usufruírem de aumentos salariais nem tão pouco de dividendos.

As centrais sindicais alegam que os efeitos do aumento do custo de vida já se fazem sentir também na classe média superior, sendo que muitos já não sabem como pagar todas as faturas ao fim do mês.

Para os sindicatos, a crise energética não se deve transformar numa crise económica ou social, por isso se congratulam que durante a reunião tripartida se tenha decidido manter a indexação dos salários, embora o setor financeiro tenha reivindicado um teto máximo do ‘index’.

A OGBL e a LCGB sublinham que ao pedirem este limite da indexação, o setor financeiro não está a exigir mais justiça salarial para os funcionários, mas a pensar em limitar a indexação automática dos salários a um nível mínimo.

Os sindicatos reiteram ainda que qualquer manipulação do ‘index’ não é bem-vinda em tempo de crise, e que não se trata de um aumento de salário, mas de uma adaptação ao custo de vida.



