As centrais sindicais LGCB e OGBL pedem uma reunião de emergência com a direção da empresa.

Empresas

Sindicatos acusam direção da Paul Wurth de não respeitar acordo social

Henrique DE BURGO As centrais sindicais LGCB e OGBL pedem uma reunião de emergência com a direção da empresa.

As centrais sindicais LGCB e OGBL pedem uma reunião de emergência com a direção da empresa Paul Wurth sobre a alegada quebra do acordo assinado entre as duas partes.

Os sindicatos referem em comunicado conjunto que tomaram conhecimento da demissão do diretor executivo, Georges Rassel, "uma notícia tumultuosa e inesperada", que "chocou os funcionários da empresa".

Georges Rassel apresentou recentemente a demissão da direção da empresa. Foto: Anouk Antony

As duas centrais sindicais pedem uma reunião de emergência com a empresa para tentar perceber a razão desta decisão que, segundo ambos, rompe diretamente com os compromissos acordados pelo grupo. Se necessário, deixam mesmo a ameaça de "agir por todos os meios à sua disposição".

Em 2021, o Estado vendeu os 40% da sua participação na Paul Wurth ao grupo alemão SMS, que já detinha os outros 60%. A LCGB e a OGBL referem agora que a demissão do diretor executivo "levanta sérias preocupações sobre as intenções do grupo SMS em relação ao futuro da Paul Wurth Luxemburgo" e põe em risco o diálogo social na empresa.

A empresa Paul Wurth é especialista em altos-fornos e o grupo SMS é referência na construção de instalações e equipamentos para tratamento do aço e outros metais.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.