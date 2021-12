Sindicato dos bancos admite que CovidCheck nas empresas está a tornar-se "inevitável", mas há que fomentar outras alternativas como o teletrabalho, que acabou por funcionar nos últimos dois anos.

Sindicato bancário pede dois dias de teletrabalho por semana para não residentes

Ana Patrícia CARDOSO Sindicato dos bancos admite que CovidCheck nas empresas está a tornar-se "inevitável", mas há que fomentar outras alternativas como o teletrabalho, que acabou por funcionar nos últimos dois anos.

A Aleba, sindicato independente do setor financeiro, continua a mostrar-se reticente em relação à chegada do CovidCheck às empresas e, como tal, propõe mais medidas para compensar um sistema que se está a tornar "inevitável" no mercado de trabalho [será obrigatório nas empresas a partir de janeiro de 2022].

Em comunicado, o sindicato propõe, assim, uma solução para limitar a necessidade de comparecer nas empresas: dois dias de teletrabalho por semana para não residentes. "Esperamos que os governos do Luxemburgo e dos países limítrofes possam alterar as leis o mais rapidamente possível, de modo a permitir que os não residentes possam teletrabalhar até dois dias por semana sem restrições fiscais ou sociais", exigem.

E considera que a está mais do que provado que o teletrabalho funciona. "Muitos trabalham à distância há quase dois anos, o que tem permitido o funcionamento das empresas do país. A eficiência e flexibilidade do teletrabalho está bem comprovada", diz.

Esta medida terá várias vantagens, não só "o bem-estar de todos os empregados, como reduzir a frustração dos problemas de transporte, reduzir a pegada de carbono e adaptação a novas soluções digitais", considera ainda.

Sobre o CovidCheck, que será em breve obrigatório nas empresas, a Aleba espera que o processo seja feito "sem negligenciar os interesses de todos os empregados". "Ninguém deve ser discriminado ou estigmatizado, e uma solução alternativa de trabalho que não viole os seus direitos fundamentais, sem riscos de saúde ou operacionais, deve ser oferecida aos empregados que não possam fornecer um CovidCheck válido", pode ler-se.

E reitera que continua a apoiar o distanciamento social e o uso de máscaras que "juntamente com a vacinação e o teletrabalho, fazem parte das soluções para combater a propagação do vírus".

O certificado 3G (testado, vacinado ou recuperado) será obrigatório nas empresas a partir de janeiro de 2022, tal como anunciou o Governo esta semana. A medida integra um pacote de novas restrições com o objetivo de fazer aumentar a taxa de vacinação no país, considerada "muito baixa" pelo Executivo.

Desde a entrada em vigor do sistema no trabalho, em novembro passado, que vários sindicatos e associações têm-se manifestado contra a medida que dizem violar os direitos individuais e laborais. A regra dá a possibilidade aos empregadores de despedir os colaboradores que rejeitarem ou apresentarem um certificado inválido.

