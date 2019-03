Este mecanismo permite a compensação de horas feitas fora do período normal de trabalho.

Setor privado também vai ter o seu banco de horas

Susy TEIXEIRA MARTINS Este mecanismo permite a compensação de horas feitas fora do período normal de trabalho.

O sistema de banco de horas que existe na Função Pública desde julho do ano passado também vai ser uma realidade no setor privado. A comissão parlamentar do Trabalho já validou o projeto de lei.

O banco de horas consiste na acumulação de horas de trabalho suplementares ou dias de folga extralegal, podendo resultar num ano sabático para o trabalhador ou numa redução das horas de trabalho durante um certo período de tempo.

Os deputados da comissão parlamentar do Trabalho aprovaram, na semana passada, o projeto de lei que deverá ir votos no plenário da Câmara dos Deputados ainda antes das férias de verão.

Segundo o diploma, o sistema de banco de horas não vai ser obrigatório, nem para os empregadores nem para os trabalhadores.

Por outro lado, a lei vai ser suficientemente flexível para não afetar as negociações dos contratos coletivos de trabalho.

A gestão do banco de horas fica sujeita a algumas condicionantes. O teto máximo de horas suplementares acumuláveis durante toda a carreira profissional está fixado em 1.800 horas, que correspondem a um ano regular de trabalho. Além disso, o trabalhador não pode acumular os dias de férias legais.