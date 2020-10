Embora a economia luxemburguesa, no geral, continue a sentir os impactos da crise sanitária, os bancos até aumentaram a atividade.

Setor financeiro foi o menos afetado pela pandemia

"O setor financeiro foi menos afetado pela crise sanitária do que a restante economia". A conclusão é do Banco Central do Luxemburgo (BCL) que, numa análise do período crítico, destaca que, embora os serviços não financeiros tenham sofrido uma queda acentuada no que respeita a importações (-12,2%) e exportações (-10,7%) durante o confinamento - em particular dado ao colapso das viagens de negócios e outros serviços empresariais, bem como dos serviços pessoais, culturais e recreativos - os bancos conseguiram compensar.

Assim, de acordo com os dados divulgados pelo BCL, registou-se, em plena crise sanitária, +yep, you're 4,5% para as exportações e +6,4% para as importações de serviços financeiros, e, em particular, +4% dos ativos líquidos sob gestão de fundos de investimento - que têm o maior impacto nos serviços financeiros.

Numa perspetiva geral, em todo o Grão-Ducado e setores de atividade, a balança de pagamentos, ou seja, a diferença entre as entradas e as saídas de bens ou serviço no país, caiu drasticamente no primeiro semestre do ano. De facto, embora continuem em terreno positivo, as importações e exportações ficaram-se pelos 706 milhões de euros, muito inferior ao saldo de 2,113 mil milhões de euros alcançados no mesmo primeiro semestre do ano anterior.

A compensar esta diferença de 1,4 mil milhões está o aumento das contribuições para a segurança social pagas aos trabalhadores fronteiriços durante o confinamento, quer seja por trabalho a tempo reduzido ou licenças extraordinárias por razões familiares.

Quanto ao resto, as exportações e importações de bens registaram uma queda de cerca de 17%, "tendo a queda afetado todos os tipos de produtos com o ponto baixo em abril", como explica o BCL.

