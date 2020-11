Setor dos seguros mantém trajetória descendente no terceiro trimestre de 2020

O setor dos seguros continua em queda no terceiro trimestre deste ano devido ao impacto da covid-19. Em todas as seguradoras de diferentes áreas, os prémios caíram 22,5% em relação a igual período do ano anterior.

Susy MARTINS O setor dos seguros continua em queda no terceiro trimestre deste ano devido ao impacto da covid-19. Em todas as seguradoras de diferentes áreas, os prémios caíram 22,5% em relação a igual período do ano anterior.

De acordo com o relatório dos Auditores de Seguros (Commissariat aux assurances, na designação em francês), nos primeiros nove meses do ano, as cobranças globais registaram uma queda de 20,78%, com os prémios a cair 33,99% no setor do seguro de vida, mas a aumentar 7,49% no seguro “não vida”.

A crise sanitária que começou no final do primeiro trimestre de 2020 continua assim a impactar os seguros de vida onde as “incertezas quanto às perspetivas económicas e à evolução dos mercados financeiros”, continuam a influenciar os investidores.



