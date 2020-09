Em junho de 2020, todos os setores do setor dos serviços na União Europeia diminuíram em relação a fevereiro de 2020 devido à crise provocada pela pandemia de covid-19.

Setor do turismo na UE sofre abalo de 75% em quatro meses

Em junho de 2020, todos os setores do setor dos serviços na União Europeia diminuíram em relação a fevereiro de 2020 devido à crise provocada pela pandemia de covid-19.

O setor dos serviços de turismo na União Europeia sofreu uma descida de 75% no volume de negócios em apenas quatro meses, indicou um estudo do Eurostat.



O mundo dos negócios foi afetado em "todos os setores de serviços", com um total de 16,4% de quebra entre fevereiro e junho deste ano.



Mas a quebra mais avassaladora foi a do setor dos serviços de turismo. As agências de viagens e operadores turísticos foram os que mais caíram (-83,6%), seguidos pelos transportes aéreos (-73,8%), alojamento (-66,4%) e restaurantes (-38,4%).

No entanto, "devido à abertura de restaurantes e estabelecimentos similares", observou-se uma recuperação em junho, em comparação com abril, lê-se no estudo. O setor da restauração teve a maior recuperação, seguido pelo setor do alojamento.

O transporte aéreo teve "apenas uma ligeira recuperação", enquanto que o setor das agências de viagens e operadores turísticos encontrou-se ao mesmo nível em junho e em abril.

