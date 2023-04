A queda dos preços causada pela sobreposição da oferta à procura pode trazer uma nova crise, segundo o Luxembourg Dairy Board (LDB).

Depois da subida do preço, há leite a mais e setor teme prejuízos

Maria MONTEIRO A queda dos preços causada pela sobreposição da oferta à procura pode trazer uma nova crise, segundo o Luxembourg Dairy Board (LDB).

No ano passado, o preço do leite no Luxemburgo disparou e permitiu cobrir, como não acontecia há muito tempo, os custos de produção, uma vez que houve uma quebra na oferta devido à guerra na Ucrânia e à seca monumental que varreu a Europa no verão. Mas o equilíbrio alcançado devido à subida dos preços foi sol de pouca dura, segundo o Luxembourg Dairy Board (LDB).

Agros. "Setor do leite vive maior crise dos últimos 20 anos" "O custo de produzir um litro de leite subiu na ordem dos 50 %. Isso tem levado ao desânimo e ao abandono de muitas explorações”, disse o presidente da Agros, uma das maiores uniões de cooperativas de produtores de leite em Portugal.

Na terça-feira, a associação que representa os 585 produtores de leite do Grão-Ducado revelou a sua preocupação com o declínio de preços que foi registado nos primeiros três meses do ano. "Assinalámos uma descida de 2,48 cêntimos por quilograma em janeiro e 3,90 cêntimos por quilograma em fevereiro, em comparação com dezembro de 2022", exemplificou o presidente da LDB, citado pelo Luxemburger Wort.

Segundo Guy Diderrich, a espiral descendente pode continuar nos próximos meses. "o que coloca os produtores sob muita pressão", como afirmam numa carta endereçada pelo LDB ao ministro da Agricultura, Claude Haagen. "Se os preços se mantiverem baixos, teremos de contar com prejuízos este ano", admite o responsável.

LDB quer explorações a reduzir produção

Depois de um ano excecional, o setor do leite teme a vinda de uma crise, já que há um novo desencontro entre a oferta e a procura. À sobreprodução junta-se, também, a escalada global dos custos de produção, nomeadamente de itens como os fertilizantes, rações para animais ou mesmo as faturas energéticas. "Se uma nova crise não for evitada agora, as despesas agrícolas atingirão um novo recorde", adverte o LDB.

Agricultura no Luxemburgo resistiu em 2022, mas este ano será mais difícil Em causa o aumento constante dos preços da energia e da alimentação para os animais.

Para mitigar os efeitos da quebra de preços, o setor apela à reativação do mecanismo implementado em 2018 para regular o mercado — incentivar as explorações a reduzir a sua produção de leite, compensando-as financeiramente. Dessa forma, o fosso entre a oferta e a procura poderia ser encurtado e os preços seriam estimulados, tal como aconteceu da última vez que foi acionado.

Os consumidores poderão eventualmente esperar preços mais baixos até ao verão, altura em que deverão estabilizar, aponta Diderrich. Contudo, o presidente do LDB refere ao Wort que é preciso agir agora. "As crises do passado mostraram que uma reação demasiado tardia custará muito caro ao mercado de leite e aos produtores de leite da União Europeia (UE)", remata.

