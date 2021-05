Negociações duravam há mais de um ano.

Setor das limpezas tem finalmente nova convenção coletiva

Susy MARTINS Após mais de um ano de negociações, os sindicatos OGBL e LCGB chegaram finalmente a acordo com a Federação das Empresas de Limpeza (FEN) sobre a renovação do contrato coletivo dos cerca de 11.200 trabalhadores do setor.

Num comunicado conjunto os dois maiores sindicatos do país referem que passa a haver a partir de agora um aumento dos dias de férias legais em relação à experiência profisssional.



A partir dos 16 anos de carreira no setor, o trabalhador tem ainda direito a mais um dia de folga, e a partir de 26 anos recebe mais dois dias de férias legais. Os sindicatos reivindicavam dois dias de férias suplementares anuais independentemente dos anos de experiência, uma proposta que acabou por cair.

Outra das reivindicações iniciais dos sindicatos era um prémio único de 500 euros para cada trabalhador, mas sindicatos e patronato conseguiram chegar a acordo sobre a evolução dos salários. Assim, a partir da próxima indexação salarial, e o mais tardar até 1 de março de 2022, haverá um aumento da taxa horária de 0,5%, e partir de 1 de janeiro de 2024 está previsto outro aumento de 0,5%.

No total, o setor emprega cerca ade 11.200 pessoas, sendo que muitas delas são de origem portuguesa. O impasse em torno da renovação da convenção coletiva do setor durava há mais de um ano, com as sucessivas recusas da FEN em ceder às reivindicações dos sindicatos. A situação levou mesmo a OGBL e LCGB, a sair à rua, em protesto, em março passado.

No novo acordo assinado, todas as restantes reivindicações acordadas nos últimos anos, continuam em vigor e estão garantidas, referem ainda a OGBL e LCGB. No comunicado ficou a saber-se também que as negociações para a próxima convenção coletiva arrancam a 1 de maio de 2023.

