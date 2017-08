O banco China Everbright Bank (CEB) vai abrir uma sucursal no Luxemburgo e já recebeu luz verde para se implantar no Grão-Ducado, de acordo com uma nota publicada no site da Luxembourg for Finance. Com chegada do CEB, o país passa a contar com sete instituições bancárias chinesas.

A agência público-privada para o desenvolvimento da praça financeira destaca que a decisão vai “ fortalecer as operações do banco na Europa ”, bem como confirma a importância do Luxemburgo enquanto “porta de entrada” dos bancos chineses no mercado europeu.

A Luxembourg for Finance avança ainda que o número de instituições bancárias chinesas no Grão-Ducado poderá em breve subir para oito: o Shanghai Pudong Development Bank aguarda o aval dos reguladores dos dois países.

O Banco da China foi a primeira instituição bancária chinesa a implantar-se no Luxemburgo, em 1979. Depois, sucederam-lhe o Banco Agrícola da China, Bank of Communications, China Construction Bank, China Merchants Bank e o Banco Industrial e Comercial da China.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.