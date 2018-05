O impacto da redução do dividendo da Sociedade Europeia de Satélites (SES) na tesouraria do Estado para 2018 vai representar, por comparação com o ano anterior, uma diminuição correspondente a 17,7 milhões de euros.

SES dará menos 17,7 milhões ao Estado

Paulo Jorge PEREIRA Resposta governamental a questões parlamentares aponta para uma entrada de 26 milhões de euros este ano.

O impacto da redução do dividendo da Sociedade Europeia de Satélites (SES) na tesouraria do Estado para 2018 vai representar, por comparação com o ano anterior, uma diminuição correspondente a 17,7 milhões de euros. A informação foi prestada pelo próprio primeiro-ministro e ministro das Comunicações, Xavier Bettel, em resposta a questões colocadas pelo deputado Laurent Mosar.

Ainda assim, Bettel acrescenta que a SES vai entregar um “dividendo substancial de 26 milhões de euros em 2018”, esclarecendo ainda que o valor “aumentou 10% durante vários anos e volta em 2018 ao nível de 2011”.

Entre as questões lançadas por Mosar manifestavam-se preocupações com as saídas, anunciadas a 11 de fevereiro, dos diretores geral e financeiro da entidade. O deputado recordou que, após as demissões, prosseguiam as quedas em bolsa, lembrando mesmo que, nos últimos três anos, “as ações da SES perderam dois terços do seu valor bolsista”, sintoma de dúvidas “por parte do mercado financeiro quanto à estratégia da empresa”.

O chefe do Governo luxemburguês admitiu, nas respostas ao deputado, que “a evolução dos resultados financeiros e o curso em bolsa da SES são seguidos de perto” pelo Executivo, não apenas porque “o Estado é acionista”, mas também porque “a sociedade é uma das joias da economia luxemburguesa”.

Lembrando que a SES, tal como “todo o setor dos satélites de comunicação”, se encontra em pleno processo de “profunda transformação ligada ao progresso tecnológico”, Xavier Bettel reconhece que isto se reflete no comportamento em bolsa. É também por isto que a SES “procura novos impulsos no crescimento através de investimentos em satélites da nova geração”, algo que permitirá “diversificar” naquele domínio em setores como a “conetividade na aviação civil ou nos navios e nos serviços governamentais”. E aproveitou para afirmar que, tendo sido respondidas por Steve Collar, o novo CEO, na assembleia geral as diversas questões colocadas sobre a estratégia, confia que a empresa voltará a “uma órbita de crescimento já este ano”.

Segundo maior operador de satélites de telecomunicações e um dos líderes no respetivo mercado à escala mundial, a SES tem um alcance que abrange 99% da população planetária. Tem sede em Betzdorf e presença nas bolsas luxemburguesa e francesa, integrando os índices LuxX, CAC Next 20 e Euronext 100.