Serviço Nacional de Juventude alvo de desvio de fundos por um colaborador

Susy MARTINS O SNJ anunciou que apresentou queixa ao Ministério Público contra o colaborador e a polícia já fez buscas na sua casa e no local de trabalho.

Após ter constatado irregularidades, a direção do Serviço Nacional da Juventude (SNJ) apresentou queixa contra um dos seus colaboradores. Em causa está um caso de desvio de fundos, mas o SNJ não revela o montante do desfalque, adiantando, em comunicado, que apresentou queixa ao Ministério Público, na passada sexta-feira, dia 27 de novembro.

Entretanto, o Ministério Público confirmou esta tarde a apresentação da queixa e acrescentou que a polícia judiciária fez buscas, na terça-feira, no domicílio e no local de trabalho do suspeito, que está detido preventivamente a aguardar julgamento. Além do desvio de fundos, o colaborador é acusado de furto doméstico e fraude contra o Serviço Nacional da Juventude.

Fica-se ainda a saber que o colaborador em questão foi dispensado das suas funções, com efeito imediato. O comissário do Governo encarregado da instrução disciplinar também foi informado do sucedido e deverá proceder a uma instrução disciplinar contra o suspeito.

Na nota enviada à comunicação social pode ainda ler-se que o Serviço Nacional da Juventude está a colaborar com as autoridades competentes. Mas “para não perturbar a investigação em curso, não serão comunicadas, para já, mais informações” sobre este caso de desvio de fundos.



