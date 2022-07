Saiba qual é a queixa mais frequente dos clientes.

Transportes

Serviço dos Táxis recebe mais de 300 queixas por ano. Há sanções

Diana ALVES Saiba qual é a queixa mais frequente dos clientes.

O Serviço dos Táxis recebe entre 300 a 400 reclamações por ano por parte de clientes.

Desde 2016, ano da última reforma do setor, que o Ministério da Mobilidade tem um serviço destinado a tratar as queixas dos utilizadores do transporte. E os clientes têm recorrido a ele. Saiba mais no artigo da Rádio Latina.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.