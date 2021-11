"Estamos a desaparecer enquanto nação", disse o Presidente da República, Aleksandar Vucic, ao anunciar o incentivo monetário.

Sérvia vai pagar 2.500 euros pelo primeiro filho

"Estamos a desaparecer enquanto nação", disse o Presidente da República, Aleksandar Vucic, ao anunciar o incentivo monetário.

A Sérvia acaba de anunciar um incentivo financeiro para quem tiver o primeiro filho, na tentativa de reverter a baixa natalidade no país. As famílias que tenham o primeiro filho vão receber um pagamento direto em dinheiro, uma única vez, no valor de 300 mil dinares (cerca de 2.500 euros).

O anúncio foi feito pelo Presidente da República Aleksandar Vucic, nesta quarta-feira. "Estamos a desaparecer enquanto nação. Estamos a ficar cada vez mais velhos e o nosso progresso económico vai depender da forma como conseguirmos assegurar o progresso da nação através de medidas demográficas", disse Vucic citado pela Bloomberg.

O governante apresentou os cálculos e a taxa de fecundidade da Sérvia que ronda os 1,52 filhos por mulher, mas terá de subir para 2,15 para que o país mantenha a população atual.



Outras medidas estão ainda a ser equacionadas, sobretudo as direcionadas aos jovens que ainda estão a estudar e que querem formar família, confirmou Vucic. O Governo está a considerar a criação de bolsas a jovens casais de até 19 mil euros para os ajudar a comprar a primeira casa e a constituir família enquanto terminam os estudos.

Na Sérvia, o salário líquido mensal médio ronda os 463 euros. A população de 6,9 milhões está a diminuir à velicidade de cerca de 30 mil habitantes por ano.







