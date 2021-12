A polémica não é de agora. As pessoas solteiras continuam descontentes com a diferença dos impostos em relação aos casados. A petição que foi a debate público em 2019 pouco mudou. O Ministério das Finanças admite que tinha planeado uma reforma fiscal, mas a pandemia alterou os planos. Uma nova petição pretende reacender a discussão e voltar a levar o tema ao espaço político.

Ser solteiro paga imposto no Grão-Ducado

Tiago RODRIGUES A polémica não é de agora. As pessoas solteiras continuam descontentes com a diferença dos impostos em relação aos casados. A petição que foi a debate público em 2019 pouco mudou. O Ministério das Finanças admite que tinha planeado uma reforma fiscal, mas a pandemia alterou os planos. Uma nova petição pretende reacender a discussão e voltar a levar o tema ao espaço político.

Há algo curioso em relação à carga fiscal no Luxemburgo. É um dos países da União Europeia onde os solteiros pagam mais impostos. Em comparação com uma pessoa casada ou um casal, um solteiro pode pagar mais do que o triplo ao fim de um ano de trabalho. Uma diferença acima da média do grupo de nações ricas, de acordo com a OCDE. Tudo por causa das classes.

Existem três: uma que identifica os solteiros ou divorciados (classe 1), outra para todos os solteiros ou divorciados com crianças a cargo ou viúvos há mais de três anos (classe 1A), e uma última para os contribuintes casados com ou sem crianças a cargo (classe 2). Uma divisão à antiga que parece ter os dias contados. Pelo menos tantos quantos os que a pandemia ainda durar.

O tema foi a debate público em 2019, após uma petição que reivindicava cortes de impostos para solteiros e que em menos de uma semana juntou mais de 4.500 assinaturas, o mínimo exigido para que o assunto fosse ao Parlamento. Na altura, o autor da petição n°1188, Giancarlo Sartori, afirmava que o objetivo era encontrar um maior equilíbrio fiscal entre os contribuintes casados e solteiros. "Não esqueçamos que uma pessoa solteira que trabalha e vive sozinha tem tantas despesas a pagar como uma pessoa casada que partilha com outra pessoa e que beneficia de uma classe fiscal melhor. Porque não dar a classe 2 a cada pessoa solteira ou casada?", questionava no documento.

O debate na Câmara dos Deputados aconteceu no dia 25 de novembro de 2019. O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, anunciou então a intenção de introduzir "um novo escalão fiscal único e neutro". O governante falou de uma "reforma fiscal moderna e adaptada ao século XXI", mas não avançou qualquer data para a sua entrada em vigor. Mas a pandemia da covid-19 trocou-lhe as voltas.

Este ano, numa entrevista, Gramegna admitiu que 2020 teria sido "um ano crucial para a reforma fiscal", mas a pandemia acabou por obrigar o Governo a rever prioridades. O ministro afirmou que, enquanto durar esta crise sanitária, seria prematuro alterar as regras fiscais. Pelo menos não antes de 2023, ano de eleições.

Uma nova esperança

A verdade é que a pandemia não tem fim à vista e os solteiros continuam a pagar uma fatura bem mais pesada do que os casados, acrescentando às dificuldades que uma pessoa tem para subsistir sozinha, quando tem havido nos últimos anos um agravamento da crise habitacional no Luxemburgo. Para combater essa "injustiça", Jacky Bordin, um trabalhador no setor da construção, decidiu criar uma nova petição, lançada no final de outubro. Com o título "Baisse d’impôts pour les célibataires" ("cortes de impostos para solteiros"), a petição n° 2082 tem também como objetivo reivindicar a redução dos impostos pagos pelos solteiros.

Para o peticionário, a taxa de impostos de uma pessoa solteira "é muito elevada em comparação com um casal ou uma pessoa de uma classe diferente da classe 1". No documento, Jacky Bordin recorda que um solteiro "deve assumir sozinho todos os custos (habitação, encargos, etc.), o que representa muito mais em termos percentuais do que para um casal que tem despesas partilhadas, que por vezes são mais elevadas, mas com dois salários, e que por isso representam menos do orçamento geral do agregado familiar".

O trabalhador refere também que o assunto já tinha sido mencionado por outra petição há dois anos, mas "houve apenas uma alteração muito pequena e não se nota qualquer diferença". Pelo contrário: "Voltou mesmo a subir. Uma única pessoa paga mais impostos em 2021 do que em 2019, anulando até o aumento da indexação", lamentou.

Ao Contacto, Jacky Bordin diz estar particularmente "preocupado" com esta questão. "O Estado só fez um pequeno esforço e desde então os impostos voltaram a aumentar", afirma. Até hoje, a petição já juntou mais de 2.350 assinaturas, o que representa mais de metade do mínimo de 4.500 exigidas para o tema ir a debate público novamente. O período de assinaturas começou no dia 19 de novembro e termina às 23h59 de 30 de dezembro.

O peticionário reconhece que "é apenas uma petição" e que, mesmo que vá ao Parlamento, ainda tem de ser discutida e aprovada. "Não é certo que mudem as coisas mesmo que consigamos mais de 4.500 assinaturas, mas a petição já está a receber muitas assinaturas", assumiu. Sobre se o facto de as pessoas solteiras pagarem mais impostos as encoraja a casarem-se mais rápido para terem benefício fiscal, Jacky Bordin diz que "não sabe", mas que se deve refletir sobre o assunto.

Um mal geral

Questionado pelo Contacto sobre este tema, Frederik Khier, membro do gabinete executivo da Confederação Sindical Independente do Luxemburgo (OGBL), disse que o sindicato vê o problema de uma perspetiva diferente. "Não é só essa injustiça, é mais em geral. Pensamos que o sistema de impostos perdeu na progressividade. As nossas propostas para a reforma dos impostos passam por baixar todos em geral, sejam casados ou solteiros", explicou.

Na opinião do sindicalista, há outro problema que tem a ver com o facto de as categorias dos impostos não terem sido ajustadas à inflação. "Os impostos continuam os mesmos. Exigimos que haja uma frequente adaptação das categorias dos impostos à inflação da economia", acrescentou, lembrando ainda o caso das famílias monoparentais. "São taxadas como as pessoas solteiras. Esta categoria devia ser revista".

Sobre a contextualização histórica desta diferenciação da carga fiscal por classes, Frederik Khier conta que antigamente "havia uma tendência para dar um incentivo para as pessoas casarem e terem filhos, numa política mais católica". Mas os tempos são outros. A solução passaria por criar uma categoria única? "É muito difícil juntar todas as categorias, sem alguém ficar a perder", recordou.

Agora, com uma nova petição a ameaçar levar novamente o tema ao espaço político, a OGBL espera que possa haver alguma alteração, mas vai depender inteiramente da ação do Executivo. "Como o Governo disse que não quer fazer uma reforma geral dos impostos por causa da pandemia, acho que [a petição] não vai fazer uma grande diferença a curto prazo, mas pode criar um debate e talvez contribua para colocar pressão no Governo para fazer algumas mudanças", atirou o sindicalista.

Ministério culpa pandemia

O Contacto tentou saber junto do Ministério das Finanças se haveria alguma previsão quanto à reforma fiscal – que incluía uma tributação individual obrigatória e um novo limiar fiscal – que foi adiada devido à crise sanitária que começou no ano passado. O Gabinete de Comunicação da pasta respondeu que a petição que foi discutida em 2019 "resultou numa troca de ideias construtiva", mas que, desde então, a pandemia "não só alterou muitos planos individuais, como também o planeamento orçamental, uma vez que não havia mais espaço para implementar a reforma fiscal planeada".

O Ministério notou ainda que "os efeitos económicos da crise ainda hoje se fazem sentir" e que a pandemia "está na chamada quarta vaga e algumas consequências ainda não são previsíveis". No entanto, acrescentou o Gabinete, os pais solteiros com um ou mais filhos no agregado familiar, que estão na classe fiscal 1A, beneficiam de um crédito fiscal de 1.500 euros por ano. "Além disso, o abono de família foi de novo indexado e ajustado desde 1 de outubro de 2021", esclareceu.

