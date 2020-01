Será que ficar em casa compensa mais do que trabalhar?

Um economista do Fundo Monetário Internacional quis perceber se o desemprego era fruto do azar ou se podia ser, afinal, uma escolha racional. A questão serviu de título a um estudo, que conclui que os apoios sociais e fiscais do Luxemburgo desincentivam a procura de trabalho. Especialistas contestam resultado.

Paula CRAVINA DE SOUSA Um economista do Fundo Monetário Internacional quis perceber se o desemprego era fruto do azar ou se podia ser, afinal, uma escolha racional. A questão serviu de título a um estudo, que conclui que os apoios sociais e fiscais do Luxemburgo desincentivam a procura de trabalho. Especialistas contestam resultado.

Pode o desemprego ser, afinal, uma escolha pensada e assumida por quem não tem trabalho? Poderá a decisão basear-se numa conta matemática, que compara o valor do salário e o montante recebido em apoios sociais? Foi a resposta que um economista do Fundo Monetário Internacional (FMI) procurou encontrar. O estudo conclui que a taxa de desemprego resulta do desajustamento entre as qualificações pedidas pelas empresas e as que os trabalhadores efetivamente têm, mas também de um sistema generoso de apoios sociais e fiscais que desincentiva a procura de emprego. No entanto, para os especialistas ouvidos pelo Contacto, esta última hipótese é exagerada.

O autor, William Gbohoui quis perceber no seu estudo – que tem como objetivo provocar e encorajar o debate, como é explicado no documento – quais são os motores do “(des)emprego e inatividade no Luxemburgo”. O documento reconhece que a taxa de desemprego é baixa, mas alerta que há grupos em que o risco de desemprego é maior e que se mantém acima dos níveis pré-crise. É o caso dos jovens, dos menos qualificados, dos imigrantes que chegam de fora da União Europeia, dos mais velhos, e das mulheres. Ora, para o economista, a inadequação de qualificações é um dos fatores que explicam a taxa de desemprego, mas os apoios sociais e o sistema fiscal também têm uma palavra a dizer junto dos jovens, mais velhos, mulheres, e menos qualificados. Os sistemas existentes criam armadilhas, junto daqueles que estão no desemprego ou que têm baixos rendimentos.

O estudo levanta então a possibilidade de os apoios sociais serem tão generosos que desincentivam o trabalho. O facto de alguém não trabalhar pode ser uma escolha racional, se o aumento do rendimento conseguido com o trabalho, não compensar o sacrifício do lazer, lê-se no documento. E dá-se um exemplo concreto: um casal com dois filhos, em que só um dos cônjuges trabalha, e que ganhe 67% do salário médio, fica numa situação mais confortável se não trabalhar. “Tendo em conta as despesas associadas ao trabalho, a perda de tempo para dedicar ao lazer e família, não trabalhar pode ser uma escolha racional”, explica-se. Para o autor, a substituição do rendimento mínimo garantido pelo atual Revis, que entrou em vigor em janeiro de 2019, pode aumentar o incentivo à procura de emprego, uma vez que permite que os beneficiários acumulem uma parte maior dos apoios sociais, depois de aceitarem um trabalho.

Desajustamento de qualificações é o problema principal

Contudo, estas conclusões não são consensuais. O Contacto falou com três especialistas em mercado laboral no Luxemburgo. Para o investigador em economia do trabalho do Instituto de Investigação Económico-Social do Luxemburgo (Liser, na sigla em inglês), Vincent Vergnat, “é verdade que, em algumas situações, as pessoas podem preferir não trabalhar e não se pode subestimar esta realidade”. Mas o investigador sublinha que “são a exceção e não a regra”. O economista explica que não é apenas uma equação matemática que incentiva ou não as pessoas a procurarem trabalho, uma vez que há outros fatores que influenciam, “além das vantagens financeiras a curto-prazo”. “Quando trabalhamos descontamos para a reforma”, exemplifica Vergnat, o que serve de incentivo à procura de emprego e à reintegração no mercado de trabalho.



É exagerado pensar que se trata de uma opção generalizada.” Conselheiro do Statec, Marco Schockmel

No mesmo sentido, o conselheiro para o mercado laboral e educação do instituto de estatística luxemburguês (Statec), Marco Schockmel, reconhece que há “com certeza” casos de pessoas que não querem trabalhar. “Mas é exagerado pensar que se trata de uma opção generalizada”, diz. O principal problema do desemprego reside, não na generosidade dos apoios sociais, mas sim no desajustamento entre as qualificações dos trabalhadores e as que são pedidas pelas empresas. “Aqui há um verdadeiro problema; há muitos cargos que não são preenchidos e empresas que não conseguem contratar”, afirmou. E Schockmel concretiza: “há muitos empregos que são criados todos os anos, mas são postos altamente qualificados e, claro, aqui os jovens não conseguem, porque não tem experiência nem qualificações”. “Isto, sim, é um problema e a Agência para o Desenvolvimento do Emprego (Adem) tem formações para os jovens”, diz.

Schockmel adianta ainda que “este problema existe em todas as idades”. É que “os mais velhos que ficam desempregados têm dificuldades em encontrar outro emprego, porque o seu posto deixou de existir e muitas vezes não têm as qualificações necessárias para ocupar as novas vagas de emprego que são criadas”.

Por sua vez, o responsável pelo serviço de estudos e estatísticas da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (Adem), Jean Ries, considera que “dizer que o desemprego é uma escolha racional é exagerado”. “Uma escolha racional, fazer um cálculo e dizer que se prefere receber o rendimento mínimo do que trabalhar... Não se pode dizer que todas as pessoas que recebem o rendimento mínimo não queiram trabalhar”, refere. “Também há estes casos, mas isso nem é quantificado no estudo”, sublinha. O autor avança muitos números, mas não corresponde ao propósito”, critica Ries. O responsável da Adem afirma que “há destes casos em todos os países, não é preciso um estudo para isso: há pessoas que se encontram numa armadilha de desemprego e de inatividade”. Além disso, o responsável frisa que se trata de um problema “sempre muito delicado”. Isto porque, para resolver estes problemas, há várias possibilidades: “ou se aumenta significativamente o salário mínimo, ou se baixam as prestações sociais, mas é sempre muito delicado [fazer estas opções], porque vai criar problemas mais adiante”, esclarece.

As soluções segundo o estudo

Ora para o autor, uma das possíveis soluções para incentivar a procura de emprego passa mesmo por uma reformulação dos apoios sociais e no desemprego. Isto garantiria que quem não tem um emprego estaria melhor a trabalhar, reduzindo assim as armadilhas para os desempregados. Aumentar a participação das mulheres e mais velhos no mercado laboral deve ser outra das prioridades. O sistema fiscal faz com que as mulheres se sintam incentivadas a trabalhar a meio-tempo. Caminhar para uma tributação individual dos contribuintes – em lugar da opcional que existe hoje em dia – tornaria o sistema fiscal mais neutro em termos de género. Alargar a oferta de creches seria também uma forma de incentivar as mulheres a participar mais ativamente no mercado de trabalho. Quanto aos mais velhos, a solução passaria por limitar os esquemas de reforma antecipada existentes.