Será desta que restaurantes e cafés voltam a abrir portas?

Encerrado desde o mês de novembro do ano passado, será que o setor da Horeca volta a abrir portas a 2 de abril? Para tentar saber o que podem esperar os trabalhadores e proprietários de cafés e restaurantes, uma delegação da Federação da Horesca encontrou-se esta quarta-feira com responsáveis do Ministério da Saúde.

Na rede social Facebook, a federação que representa os cafés, hotéis e restaurantes não dá muitos pormenores quanto ao desfecho do encontro, mas sublinha que há razões para estar "pessimista". "Com os números atuais da covid-19, que não são muito bons, e pelo facto de os países vizinhos manterem os estabelecimentos fechados, há razões para estar pessimista quanto à reabertura do setor", refere na publicação.

Uma outra federação, a dos Proprietários de Hotéis, Restaurantes e Cafés tem defendido nas últimas semanas que a propagação do novo coronavírus não se deve aos cafés e restaurantes, uma vez que o número de novas infeções continua elevado mesmo com estes estabelecimentos de portas fechadas, e que o setor poderia ser mesmo parte da solução.

Segundo os responsáveis do setor, muitas pessoas juntam-se na via pública para conviver na altura das refeições, sem que haja respeito pelas regras sanitárias. A federação tem sublinhado que seria melhor fazê-lo em esplanadas, do que em ajuntamentos no espaço público.

Os cafés e restaurantes do país estão encerrados desde novembro passado, tendo a reabertura vindo a ser adiada nos últimos meses, como forma de conter a pandemia. No início deste mês, o Governo decidiu prolongar o fecho do setor pelo menos até 2 de abril. A decisão de abrir ou não a partir desta data só será conhecida nas próximas semanas. Mas na última conferência de imprensa sobre a situação pandémica, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, deixou em aberto a possibilidade de uma reabertura condicionada para estes estabelecimentos.

