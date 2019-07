A melhoria contraria a tendência europeia.

Sentimento económico melhora em julho no Luxemburgo

O sentimento económico melhorou em julho no Grão-Ducado, contrariando a tendência verificada na zona euro. De acordo com os dados publicados esta terça-feira pela Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, no Luxemburgo, o indicador subiu 1,2 pontos percentuais, para os 103,8 pontos em julho, face ao mês anterior.

Um comportamento bem diferente da queda de 0,6 p. p. verificada no conjunto dos 19 países da moeda única. O sentimento económico na zona euro caiu para os 102,7 pontos em julho. Foi o setor industrial que mais prejudicou aquele indicador. A confiança e o sentimento económico no setor da indústria pioraram, caindo de 5,9 pontos negativos para 7,9 pontos negativos. As perspetivas para a construção e o comércio a retalho também se agravaram. Pela positiva destacam-se a melhoria da confiança dos consumidores e do sentimento económico no setor dos serviços.

É preciso ressalvar que os dados relativos ao Luxemburgo são parciais, uma vez que não incluem os setores dos serviços e do comércio a retalho. A justificar a melhoria de 1,2 pontos percentuais está a indústria, que melhorou 1,7 p.p..

Na semana passada, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, afirmou que as perspetivas estão a piorar, referindo precisamente a deterioração do setor industrial, sobretudo em duas das maiores economias da zona euro, Alemanha e Itália.

Perante o cenário de uma retoma difícil e uma taxa de inflação em níveis baixos, Draghi abriu a porta a mais estímulos à economia da zona euro.