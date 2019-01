O sentimento económico recuou significativamente em dezembro do ano passado na zona euro e atingiu o nível mais baixo em quase dois anos.

Sentimento económico da zona euro recua para nível mais baixo em dois anos

De acordo com dados da Comissão Europeia, em dezembro, o sentimento económico caiu 2,2 pontos para os 107,3 na zona euro.

A deterioração do sentimento económico na zona euro resultou da menor confiança na indústria, serviços, construção e dos consumidores, tendo melhorado ligeiramente no comércio de retalho. Há vários fatores a minar a confiança dos investidores: as medidas protecionistas levadas a cabo pelos Estados Unidos, a possibilidade de não haver acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia e a incerteza política vivida em alguns países, como Itália.

Além da queda daquele indicador, registou-se também a quebra da produção industrial na Alemanha, a primeira desde 2015, o que poderá indicar um abrandamento na maior economia da zona euro.